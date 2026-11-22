Più donne nei board possono rendere i posti di lavoro più sicuri, ma chi ricopre ruoli di comando può subire nuove forme di ostilità.

Avere più donne nei consigli di amministrazione, nei ruoli dirigenziali e nei luoghi in cui si prendono le decisioni può contribuire a rendere i posti di lavoro più sicuri per tutti. È un aspetto meno considerato del dibattito sulla parità di genere, ma la presenza femminile ai vertici può avere conseguenze concrete su un fenomeno ancora difficile da sradicare, quello delle molestie sessuali.

Negli ultimi anni il caso di Harvey Weinstein, il produttore cinematografico accusato nell’autunno del 2017 da decine di attrici, modelle e lavoratrici dello spettacolo, ha segnato un punto di svolta. Le loro testimonianze hanno contribuito alla diffusione del movimento MeToo, che ha portato alla luce abusi e ricatti nell’industria cinematografica. Negli anni successivi il tema è emerso anche nel giornalismo, nella pubblicità, nella moda e nello sport, sempre legato alle dinamiche di potere.

Il potere cambia le regole del gioco

Lo studio del 2023 Does Board Gender Diversity Reduce Workplace Sexual Harassment? ha cercato di capire se una maggiore presenza femminile nelle aziende, in particolare nei ruoli dirigenziali, incida sulle rilevazioni di molestie. Analizzando quasi tre milioni di testimonianze raccolte tra il 2011 e il 2021, i ricercatori hanno stimato che l’aumento di una donna in un consiglio composto mediamente da dieci membri è associato a una riduzione di circa il 22% degli indicatori di molestie sessuali nell’azienda. Lo studio rileva una correlazione, non un rapporto di causa-effetto.

Gli autori Shiu-Yik Au, Andreanne Tremblay e Leyuan You hanno individuato un possibile meccanismo: le aziende con più donne nei board tendono ad adottare più politiche sociali, in particolare su relazioni tra dipendenti, salute e sicurezza e gestione della diversità. Le donne in grado di incidere su decisioni, priorità e comportamenti considerati accettabili possono fungere da deterrente contro molestie e abusi. Un consiglio più equilibrato può anche rendere visibili alcune questioni, cambiare il modo in cui si valutano i comportamenti di dirigenti e dipendenti e stabilire quali conseguenze affronta chi abusa della propria posizione.

Più parità, più sicurezza nel quotidiano

Oltre alle decisioni ai vertici, avere più donne in azienda a ogni livello può cambiare l’atmosfera di tutti i giorni. In ambienti a lungo dominati dagli uomini capita ancora che battute sessiste, allusioni e comportamenti inappropriati vengano liquidati come semplici scherzi. Una presenza femminile più diffusa può rendere meno facile far passare questi atteggiamenti come normali.

Il rovescio della medaglia riguarda chi ricopre responsabilità. Uno studio del 2020, intitolato Sexual Harassment of Women Leaders, ha rilevato che le donne con ruoli di supervisione hanno una probabilità di subire molestie sessuali dal 30% al 100% superiore rispetto alle donne senza responsabilità gerarchiche. Il rischio è particolarmente alto per le manager intermedie che lavorano prevalentemente con collaboratori uomini. Le donne in posizione di supervisione sono più propense ad agire contro chi le molesta, ma possono subire maggiori ritorsioni professionali e sociali dopo aver denunciato.

Secondo la lettura proposta, le donne che raggiungono posizioni di vertice diventano bersagli perché mettono in discussione equilibri consolidati. Per questo la presenza femminile dovrebbe attraversare tutta l’organizzazione, dai ruoli operativi a quelli intermedi fino ai vertici, insieme alla possibilità concreta di esercitare l’autorità senza subire ritorsioni.