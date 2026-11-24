Mercoledì 25 novembre Rai 1 trasmette il concerto contro la violenza sulle donne registrato all'Arena di Verona.

Mercoledì 25 novembre alle 21.30 Rai 1 trasmette Una Nessuna Centomila, lo speciale condotto da Fiorella Mannoia e Carlo Conti nella Giornata contro la violenza sulle donne. La trasmissione riprende il concerto registrato il 21 settembre all’Arena di Verona, con il simulcast su Rai Radio2 condotto da Martina Martorano. Il programma sarà disponibile anche su RaiPlay in versione integrale.

Dal concerto di Campovolo del 2022 alla Fondazione

Presentando l’edizione 2026, Mannoia ha ricordato il concerto del 2022 a Campovolo: “Non possiamo finire qui col concerto del 2022”. Da quell’evento è nato un appuntamento che si ripete ogni anno, e Mannoia spiega che il pubblico risponde sempre: “Ogni anno facciamo il tutto esaurito”.

Ferdinando Salzano, fondatore di FEP, ha ricostruito il percorso del progetto. Dal Campovolo 2022 sono stati raccolti 2.120.000 euro, consegnati ai centri antiviolenza, e da quella raccolta è nata la Fondazione Una Nessuna Centomila, definita la prima in Italia nata grazie ai fondi della musica.

Il cast e il messaggio della serata

Accanto a Mannoia sul palco ci sono Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta e Michele Bravi. Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino completano il gruppo degli interpreti. Le esibizioni includono anche duetti, in parte inediti.

Collegato da Roma, Carlo Conti ha spiegato che la serata deve scrollare l’attenzione su un fenomeno “troppo vasto”. Ha poi detto: “Non si può demandare tutto alla televisione: ci sono le famiglie, le scuole”. Mannoia ha chiarito che non ci sono brani nuovi pensati per l’evento: “Nessuno porta inediti, perché nessuno fa promozione in questo evento”. Tra i brani della serata c’è Nessuno è di qualcuno di Ligabue, presentato per la prima volta nel maggio 2026.

Fondi raccolti e numero solidale 45580

Dal palco di Verona erano stati annunciati 450mila euro. A conti chiusi, grazie ai partner, la cifra è salita a 505.617 euro, destinati alla Fondazione per i centri antiviolenza e per le attività di prevenzione. Il sostegno arriva da SIAE e AssoConcerti, con UniCredit main partner, oltre al contributo del Comune di Verona.

Salzano ha sottolineato che nessuno è pagato per l’iniziativa: “Nessuno percepisce un euro: artisti e agenzie lavorano gratis”. Il pubblico della serata è prevalentemente femminile, ma il 21% degli spettatori è costituito da uomini.

Fino al 28 novembre è attivo il numero solidale 45580, con cui si possono sostenere la Fondazione e i centri impegnati nella lotta contro la violenza sulle donne. L’edizione 2027 si terrà a Napoli, in Piazza del Plebiscito, a settembre.