Nel documentario Netflix, Chiara Ferragni racconta vergogna, dipendenza emotiva e un rapporto professionale che, a suo dire, le ha tolto spazio di decisione.

Nel documentario CHIARA, disponibile su Netflix dal 23 novembre 2026, Chiara Ferragni racconta una parte di sé che non aveva mai mostrato fino in fondo: la donna che provava vergogna e che, secondo il suo racconto, non trovava il coraggio di andarsene. Il documentario, diretto da Leandro Manuel Emede e prodotto con Carmen Vogani, ripercorre gli anni del matrimonio con Fedez, il caso del Pandoro Gate e il rapporto con il manager Fabio Maria Damato.

L’introduzione è una dichiarazione d’intenti. Ferragni dice di non voler essere perdonata, ma di voler essere vista per la persona che è. “Sono stata zitta per due anni e mezzo, adesso fatemi parlare”. Ricorda anche le volte in cui si era esposta in pubblico, con la convinzione di fare la cosa giusta: “Sono traumatizzata da ogni volta in cui pensavo di fare la cosa giusta, di metterci la mia faccia e prendermi le responsabilità. Non è andata proprio come immaginavo”.

Una relazione “tossicissima” con Fedez

Parlando del rapporto con Fedez, Ferragni usa parole nette: “Con Fedez una relazione tossicissima, provavo vergogna”. Racconta di una gelosia che, nella sua versione, il compagno manifestava in modo forte: “Se pensava che io parlassi con un altro, stava troppo male”. Sostiene anche di aver avuto dubbi già prima della proposta di matrimonio, poi arrivata all’Arena di Verona: “Pensavo fosse troppo presto ma lo amavo, anche se litigavamo molto”.

Sul momento della separazione, Ferragni racconta una versione più sfumata. “Ho sbattuto io fuori casa Fedez, perché ho trovato degli screenshot in cui una donna diceva che non se l’era sentita di fare una cosa”. Secondo quanto riferisce, lui sosteneva che si trattasse di altro. Sarà poi lui a lasciarla in modo definitivo. Ferragni dice anche di aver saputo della relazione con Angelica Montini, che riteneva un’amante di lunga data, e di averla conosciuta a Miami.

Il Pandoro Gate e il video di scuse

Quando, a dicembre 2023, esplose il caso del pandoro, Ferragni racconta di aver chiesto al marito di starle vicino. Fedez, nel suo ricordo, restò stupito dalla sanzione: “Com’è possibile che ti abbiano multato per un milione?”. Il video di scuse, quello con la tuta grigia, fu secondo lei scritto con Fedez e con un esperto di pubbliche relazioni. “Fu la ca***ta più grossa che ho fatto in quel momento”, dice.

Nel documentario Ferragni riferisce anche una frase che l’ha ferita: durante il Pandoro Gate, afferma, Federico le avrebbe detto che non era una buona madre. Sul piano giudiziario, il procedimento penale si è chiuso nel gennaio 2026 con il proscioglimento di Ferragni, dopo che il tribunale non ha riconosciuto l’aggravante contestata. Il reato riqualificato come truffa semplice non è stato perseguito, in seguito al ritiro della querela.

Il rapporto con Fabio Maria Damato

Sul fronte professionale, Ferragni descrive all’inizio un rapporto complementare con Fabio Maria Damato: “Era molto pragmatico, l’ho apprezzato molto”. Con il tempo, però, dice di aver chiuso un occhio su segnali che non le piacevano. “Il potere di decidere tanto sulla mia vita è stata colpa mia. Sentivo di essere troppo la sua bambolina”. Il ricordo più esplicito riguarda il suo ruolo nelle decisioni: “Mi sembrava che fosse lui il mio capo e non volevo deluderlo”.

Nel documentario Ferragni commenta anche le critiche di Selvaggia Lucarelli, con cui non esclude un confronto in privato. La giornalista, si legge nel documentario, ha rifiutato l’invito a partecipare. Ferragni definisce la sua partecipazione al podcast di Damato una scelta poco lucida, e aggiunge di voler parlare con lei lontano dalle telecamere.