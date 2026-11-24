Due eliminazioni, una finalista già qualificata e un televoto ancora aperto: la semifinale del Grande Fratello Vip 9 lascia un posto in finale da assegnare.

Lunedì 23 novembre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la semifinale del grande fratello Vip 9, condotta da Ilary Blasi. La puntata si è chiusa con l’apertura di un televoto che deciderà il quinto e ultimo finalista dell’edizione. Nel frattempo la Casa ha già perso due concorrenti, Alessandro Varsi e Piera Meloni, mentre Federica Morello è diventata la quarta finalista.

Le fonti disponibili non descrivono un confronto diretto tra Alessandro Varsi e Piera Meloni. Entrambi sono finiti al televoto insieme a Federica Morello, ma non risultano scontri, alleanze o tensioni tra i due all’interno della Casa. Per questo il materiale non permette di stabilire se l’eliminazione di Varsi sia dipesa da un gioco di potere oppure da una incompatibilità di carattere. Si può ricostruire soltanto come sono andati i voti.

Il primo verdetto: Varsi lascia la Casa

Il primo verdetto ha riguardato tre concorrenti: Piera Meloni, Alessandro Varsi e Federica Morello. Piera Meloni è stata la prima a conquistare la salvezza. Secondo le percentuali riportate, Federica Morello ha ottenuto il 43,33 %, Piera Meloni il 41,09 % e Alessandro Varsi il 15,58 %. Varsi è quindi il primo eliminato della serata, a un passo dalla finale.

Il televoto flash e la seconda eliminazione

Nelle nomination successive Federica Morello ha ricevuto il maggior numero di voti e ha scelto di portare con sé Piera Meloni nel televoto flash. Piera Meloni ha a sua volta coinvolto Andreas Müller. Nel verdetto Federica Morello ha raccolto il 47,53 % e Andreas Müller il 33,26 %, quindi Andreas è tornato in Casa e Piera Meloni è diventata la seconda eliminata della puntata.

Subito dopo Ilary Blasi ha aperto un secondo televoto flash per scegliere il quarto finalista. La conduttrice ha chiesto ad Alessandro Roncaccia di indicare un concorrente da portare con sé nella sfida. Roncaccia ha scelto Federica Morello, perché ritiene di avere più possibilità di vittoria contro di lei che contro Andreas Müller, che ha un ampio seguito. Federica Morello è quindi la quarta finalista del GFVip. Andreas Müller e Alessandro Roncaccia finiscono ora al televoto.

Chi ha pesato di più in questa puntata

Dai dati disponibili, la svolta della serata porta soprattutto a Federica Morello. È stata la concorrente con le percentuali più alte in entrambi i verdetti e il suo nome è stato accolto dal pubblico in studio. La scelta di Roncaccia, che ha preferito affrontare lei piuttosto che Andreas Müller, è stata la mossa decisiva per l’ingresso in finale. Anche l’ospite speciale della serata ha messo in risalto la compagine delle finaliste, ribattezzandole “tre quaglie”.

Il quinto finalista non è ancora noto. Il televoto tra Roncaccia e Müller si chiuderà all’inizio della prossima puntata, in programma lunedì 30 novembre. Chi vince il televoto entra in finale e si contenderà la vittoria con Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello.