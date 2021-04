Il 18 aprile, Pierpaolo Pretelli è stato ospite, insieme al figlio Leonardo, di Barbara D’Urso a Domenica Live suscitando non poche polemiche, scaturite anche dalle parole della madre del piccolo, la modella Ariadna Romero.

Pierpaolo Pretelli e il figlio a Domenica Live

Pierpaolo Pretelli, il 18 aprile, è stato ospite insieme al figlio di quasi 4 anni, da Barbara D’Urso a Domenica Live.

Durante l’intervista all’ex velino ed ex gieffino, è stata mandata in onda una clip di Giulia Salemi, attuale fidanzata di Pretelli (conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello lo scorso inverno), che ha confessato di aver conosciuto il piccolo Leonardo e di aver instaurato con lui un bellissimo rapporto.

Successivamente, il desiderio della conduttrice era quello di fare qualche domanda al baby Pretelli. Il tutto però non è andato come sperato.

La timidezza del piccolo Leo

La D’Urso avrebbe voluto intervistare Leonardo, tanto che il piccolo era stato equipaggiato con microfono.

Ciò però non è stato possibile in quanto il bimbo, comprensibilmente intimorito dalle telecamere e dalle luci dello studio, non ha profferito parola.

Poco è servito l’escamotage della conduttrice di fargli avere un microfono a gelato. Dalla bocca di baby Pretelli sono usciti solo alcuni timidissimi “si”.

Una scena che non è piaciuta a molti telespettatori, i quali hanno visto nella voglia di far spettacolo e di apparire una mancanza di sensibilità ed empatia nei confronti del bambino, visibilmente intimidito.

La reazione di Ariadna Romero

A quanto pare, la madre del piccolo Leonardo, la modella Ariadna Romero, non era molto d’accordo con l’ospitata televisiva del figlio.

La modella ha dapprima condiviso sulle storie di Instagram le parole poco lusinghiere di una telespettatrice su quanto successo durante la trasmissione. Successivamente ha voluto dare anche la propria opinione attraverso un lungo sfogo. Tra le righe si può leggere di come la Romero non fosse completamente d’accordo nel dare Leonardo in pasto alle luci della ribalta, ma che per amor di serenità, ha preferito fare un passo indietro e lasciare la decisione al padre.