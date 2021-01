I documentari sono tra i prodotti più interessanti proposti da Netflix. Storie vere e appassionanti di persone reali, raccontate in profondità e mai solo in superfice. Storie che finiscono per incuriosirci se non addirittura emozionarci e allora una volta terminate, ne vogliamo ancora.

Per conoscere altre storie, e perché no, per imparare qualcosa di nuovo. Così è successo con “SanPa: luci e tenebre a San Patrignano”.

Documentari da vedere simili a SanPa

Prima docuserie italiana prodotta da Netflix, racconta la storia di Vincenzo Muccioli e della comunità per tossicodipendenti da lui fondata negli anni Settanta. Un insieme di filmati e interviste, ricostruiscono tutte le vicende attorno alla comunità e all’uomo che l’ha costruita.

Una docuserie che fa riflettere sull’importanza di salvare i ragazzi dalla tossicodipendenza, ma fa anche discutere per i metodi utilizzati per raggiungere questo scopo. Una storia indubbiamente controversa. Se avete quindi terminato la visione di SanPa e desiderate conoscere altre storie, ecco quali sono le proposte della piattaforma di streaming nero-rossa sullo stesso genere.

Challenger: l’ultimo volo

Nel 1986 lo Space Shuttle Challenger venne lanciato in orbita con a bordo un equipaggio di sei astronauti e un’insegnante. Un guasto imprevisto causò la distruzione del mezzo a 73 secondi dal volo, provocando la tragica morte di tutte le persone a bordo. Il lancio fu trasmesso in diretta tv, l’incidente quindi avvenne sotto gli occhi di tutti. Nel documentario vengono intervistati pubblici ufficiali, ingegneri e famigliari dell’equipaggio purtroppo rimasto vittima dell’incidente.

Night Stalker: caccia a un serial killer

Tra la primavera e l’estate del 1985 un serial killer ha terrorizzato la California. Nominato come Night Stalker, in un primo momento è stato molto difficile identificarlo a causa del modus operandi molto casuale, anche nella scelta delle proprie vittime. Sul caso hanno indagato gli investigatori Frank Salerno e Gil Carrillo, che hanno identificato il colpevole in Richard Ramirez. Proprio attraverso i racconti dei due detective analizziamo la storia della sua cattura e del successivo processo.

Wild wild country

Con l’aiuto di filmati e interviste attuali ricostruiamo la storia che ha visto come protagonista il guru e mistico indiano conosciuto come Osho. Tra il 1981 e il 1985 l’uomo si traferisce dall’India all’Oregon insieme alla sua comune, e nel deserto dello Stato americano crea una piccola città utopica alla quale si aggiungeranno nuovi adepti, con molta disapprovazione della gente del luogo. Una storia che non manca di scandali.

Il quarto processo

In questo documentario si ripercorre la vicenda giudiziaria di Sean K. Ellis, afroamericano che nel 1993 viene ingiustamente accusato dell’omicidio di un poliziotto. Sean K. Ellis tenta di difendersi tra corruzione, abusi di potere e discriminazione, insieme all’avvocatessa Rosemary Scapicchio. La donna in pochi anni è infatti riuscita a cambiare le sorti del ragazzo, ormai quarantenne, sostituendo alla reclusione la libertà vigilata, in attesa appunto, del quarto processo.

Tiger King

Al limite dell’assurdo la storia di Joseph Maldonado-Passage, conosciuto come Joe Exotic. L’uomo è il proprietario di un giardino zoologico in Oklahoma, dedicato alle tigri, sua grande passione insieme alle armi. Ma quando i documentaristi della serie si sono avvicinati all’uomo, mai avrebbero potuto immaginare che dietro a questo apparente amore per i grandi felini, ci fosse una storia ben più torbida fatta da maltrattamenti verso gli animali stessi, criminalità e problemi sociali. Una docuserie molto interessante, lampante esempio di come le apparenze spesso ingannino.

Trump: un sogno americano

Dopo un momento di scompiglio causato dai sostenitori di Donald Trump, si è ufficializzato l’incarico di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti, affiancato dalla vicepresidente Kamala Harris. Se siete però curiosi di sapere qualcosa in più sulla storia dell’ex presidente ecco un documentario che, con l’aiuto di interviste ad amici, e nemici, racconta Donald Trump. La storia, a tratti controversa, di come da imprenditore sia diventato il primo uomo degli Stati Uniti d’America.