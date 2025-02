Il fascino dell’onicotecnica

Negli ultimi anni, il settore dell’onicotecnica ha conosciuto una crescita esponenziale, attirando sempre più giovani donne desiderose di intraprendere una carriera nel mondo della bellezza. Ma cosa significa realmente diventare onicotecnica? Questa professione, che unisce arte e tecnica, richiede una formazione specifica e una passione per il lavoro manuale. L’onicotecnica si occupa della cura e dell’estetica delle unghie, offrendo servizi che spaziano dalla ricostruzione all’applicazione di smalti semipermanenti, fino alla nail art più elaborata.

Formazione e corsi di specializzazione

Per diventare onicotecnica, è fondamentale seguire un corso di formazione riconosciuto. A Roma, diverse scuole offrono programmi di alta qualità, come la Beauty Space Academy, che propone un corso di 200 ore riconosciuto dalla Regione Lazio. Durante il percorso formativo, gli studenti apprendono non solo le tecniche di ricostruzione, ma anche nozioni di anatomia dell’unghia e gestione della clientela. Questo approccio completo è essenziale per garantire un servizio professionale e sicuro.

Opportunità professionali nel settore

Una volta completato il corso, le opportunità sono molteplici. Le onicotecniche possono scegliere di lavorare come dipendenti in centri estetici, aprire un proprio studio o addirittura lavorare da casa. Ogni scelta comporta vantaggi e sfide. Lavorare in un centro estetico permette di acquisire esperienza e costruire una clientela, mentre avviare un’attività in proprio offre maggiore libertà e potenziale di guadagno. Tuttavia, è importante considerare anche le competenze imprenditoriali necessarie per gestire un’attività.

Il valore dell’aggiornamento continuo

Il mondo della bellezza è in continua evoluzione, e per rimanere competitive, le onicotecniche devono investire nel proprio aggiornamento. Partecipare a corsi di specializzazione, workshop e fiere del settore è fondamentale per apprendere le ultime tendenze e tecniche. Le scuole come la Beauty Space Academy offrono anche corsi aggiuntivi, come il corso di extension ciglia, per ampliare le competenze e attrarre una clientela più ampia.