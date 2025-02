Scopri come trasformare la tua passione per il make-up in una carriera di successo.

Un sogno che diventa realtà

Se hai sempre sognato di trasformare la tua passione per il make-up in una carriera di successo, Crisam Professional Make-up Academy è la scelta ideale per te. Situata nella storica città di Verona, questa accademia è riconosciuta come una delle migliori scuole di trucco in Italia, offrendo un’istruzione di alta qualità per aspiranti make-up artist professionisti. Con un approccio che combina teoria e pratica, gli studenti hanno l’opportunità di apprendere le tecniche più avanzate e di rimanere aggiornati sulle ultime tendenze del settore beauty.

Formazione di alto livello

Crisam Academy propone un’ampia gamma di percorsi formativi, progettati per fornire una preparazione completa e specializzata. Tra i corsi offerti, spicca il Corso Completo di Trucco, della durata di 15 mesi, che prepara gli studenti a diventare veri professionisti del settore. Inoltre, il Corso di Trucco Beauty si concentra su tecniche specifiche come il trucco correttivo, il camouflage e il trucco sposa. Ogni corso è arricchito da workshop e masterclass tenuti da esperti del settore, garantendo un aggiornamento costante e un apprendimento pratico.

Un ambiente stimolante e professionale

La Crisam Academy non è solo un luogo di apprendimento, ma un ambiente stimolante e curato nei minimi dettagli, pensato per favorire la crescita professionale. Gli studenti possono contare su docenti esperti e appassionati, sempre pronti a condividere le loro conoscenze e a supportare il percorso formativo di ciascun allievo. Inoltre, l’accademia è accreditata nel settore formativo EA 37, il che attesta la qualità dei corsi offerti e il rispetto dei più rigorosi standard del settore.

Opportunità di carriera nel mondo della bellezza

Scegliere Crisam significa intraprendere un percorso formativo strutturato, pensato per preparare gli studenti al mondo del lavoro. Grazie al prestigio dell’accademia, gli allievi hanno accesso a numerose opportunità di crescita professionale, con possibilità di sbocchi nel mondo della moda, dello spettacolo e del cinema. Il monitoraggio continuo della qualità e della soddisfazione degli studenti è un ulteriore segno dell’impegno di Crisam nel garantire un’istruzione di eccellenza.