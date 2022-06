Per tutte le persone che almeno una volta nella vita hanno provato a replicare la famosissima presa di danza sulle note di “(I’ve had) The time of my life” beh, sappiate che avrete una nuova occasione.

Sì, perché è stato ufficializzato – con tanto di data – il sequel del noto film del 1987 Dirty Dancing – Balli proibiti con Jennifer Grey e Patrick Swayze, scomparso nel 2009.

Al momento, pare che il titolo del sequel sarà Dirty Dancing 2 e il regista sarà Jonathan Levine.

Dirty Dancing 2: quando uscirà?

Sembrerebbe che la data di uscita del sequel del cult movie che ha fatto innamorare chiunque sia molto vicina a San Valentino (scelta non casuale, considerando la forte dose di romanticismo della pellicola).

Negli Stati Uniti – e si pensa anche in Italia – Dirty Dancing 2 potrebbe uscire verso il 9 febbraio 2024.

Inoltre, sia il regista Jonathan Levine, sia la protagonista Jennifer Grey, sperano che il film possa avere lo stesso successo (se non maggiore) di quello del 1987, che si aggiudicò anche l’Oscar per la migliore canzone originale e guadagnò 214 milioni di dollari!

Qualche informazione in più su Dirty Dancing 2

Non bisogna dimenticarsi che oltre al film cult del 1987, nel 2004 è stato realizzato un remake di Dirty Dancing – Balli proibiti, intitolato proprio Dirty Dancing 2 (con Diego Luna e Romola Garai).

In realtà, però, la pellicola del 2004 non aveva alcun tipo di legame con il primo; la trama di base è la medesima, ma se ne sposta l’ambientazione a Cuba, nel periodo della rivoluzione di Fidel Castro.

Quello che uscirà nel 2024, fate bene attenzione, sarà a tutti gli effetti il sequel del noto film del 1984. Del film ancora sappiamo ben poco, ma possiamo sbilanciarci dicendo che Jonathan Levine, oltre a essere regista, è anche autore della sceneggiatura insieme a Elizabeth Chomko, Mikki Daughtry e Tobias Ardolino.

Inoltre, Jennifer Grey, che nel primissimo film interpretava Frances “Baby” Houseman, riprenderà il ruolo e la vedremo fare ritorno al villaggio turistico di Kellerman, nelle Catskill Mountains, a New York; inutile dire che per lei il viaggio sarà ricco di memoria, ricordi indelebili ed emozioni nostalgiche a più non posso. Ciò ci fa capire che la vicenda si svolgerà 30 anni dopo gli eventi di Dirty Dancing – Balli proibiti, per un mix di emozioni super intense.

La stessa Jennifer Grey, inoltre, ha voluto all’interno del sequel dei brani del primo film e diverse hit pop degli anni ’90.

Sappiamo inoltre che le riprese dovrebbero cominciare entro la fine del 2022.

Essendo scomparso nel 2009, Patrick Swayze non ci sarà nel nuovo film e non potrà essere a fianco di Jennifer. Pare però che il regista sia in trattativa con la famiglia dell’attore per garantire in qualche modo ancora ignoto, la presenza di Swayze.

La Grey, nel frattempo, ha dichiarato in un’intervista che avrebbe piacere di avere al suo fianco Harry Styles: chissà!

A quanto pare dovremo aspettare ancora un po’, ma sembra che il sequel Dirty Dancing 2 prometta bene. Come ha dichiarato Jonathan Levine: “Non vedo l’ora di collaborare con Jennifer per poter regalare questa bella storia estiva di amore e di ballo a una nuova generazione di fan. Alla vecchia prometto: non rovineremo la vostra infanzia. Porteremo a termine la nostra missione con eleganza, ambizione e soprattutto con amore.”