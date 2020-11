Perdere peso non mai semplice, anzi, si tratta di un complesso e processo molto difficile. In inverno, può risultare ancora più complicato in quanto si passa molto tempo in casa causa il freddo e non si ha molta voglia di uscire. Vediamo alcuni consigli per dimagrire in inverno e quali cibi consumare.

Dimagrire in inverno: consigli

Durante la stagione invernale, provare a mantenere la forma fisica non è mai semplice considerando che questo è anche il periodo delle festività, delle cene, dei pranzi abbondanti e anche di tante leccornie. I cibi grassi e pesanti, oltre alla mancanza di attività fisica, in quanto si tende a uscire poco, possono portare effetti indesiderati, quali aumento del girovita e anche ritenzione idrica o cellulite.

Per chi vuole dimagrire ed essere in forma, non dovete disperare perché con una serie di consigli e i metodi giusti, sicuramente riuscite a perdere i chili in eccesso. L’idratazione è un passo importante in quanto aiuta a stare bene, migliorare l’aspetto della pelle e dell’epidermide, combattendo la ritenzione idrica e la cellulite. Idratarsi elimina le scorie e facilita la digestione. Oltre all’acqua, si consigliano anche tè verde o tisane al finocchio per depurarsi prima di andare a dormire.

Fate attenzione, non solo alla qualità degli alimenti che si assumono, ma anche alla quantità, quindi riducete le porzioni dei vari piatti e pasti. Consumare verdure è importante per la linea, per dimagrire in inverno, ma anche perché si tratta di alimenti che fanno bene. Si consiglia di variare i piatti in modo da dare vita a nuove ricette. Tra le verdure, non possono mancare i pomodori, cetrioli, zucchine, asparagi, spinaci, lattuga, broccoli, ecc.

La frutta è un altro alimento che non deve mancare per dimagrire in quanto contiene tantissime vitamine e aiuta a evitare di ammalarsi o andare incontro al raffreddore o altri malanni tipici della stagione. Le mele, i lamponi, il pompelmo e l’arancia sono indispensabili per questa stagione. Cominciare la giornata con una spremuta di arancia è il modo migliore per tenersi in forma.

Dimagrire in inverno: cosa evitare

Oltre agli alimenti adatti per poter stare in forma e dimagrire, ci sono anche alcuni cibi che è bene evitare in quanto si rischia di appesantirsi. Dal momento che l’inverno è il periodo del panettone, pandoro, canditi, ma anche tortellini, agnolotti, torrone, cotechino, ecc., si consiglia di moderare le quantità di questi alimenti.

Una fetta di panettone è più che sufficiente per mantenersi in forma e non esagerare con le porzioni. Il caffè e il tè si possono assumere, ma con parsimonia, stando sempre attenti alle dosi. Evitate lo zucchero o nel caso, optate per quello di canna. Optate per alimenti lessati, bolliti o al vapore, ma evitate le fritture e i troppi condimenti che sono ricchi di grassi.

No alla frutta secca, in quanto disidrata, oltre a essere ricca di zuccheri e sciroppi che apportano elevate calorie e fanno lievitare il girovita. Dal momento che fa freddo e non si ha voglia di uscire, cercate di evitare di stare tutto il giorno attaccati al televisore a vedere la vostra serie preferita oppure allo smartphone in quanto si peggiora soltanto la situazione.

Per dimagrire in inverno, evitate di prendere la macchina o i mezzi pubblici e approfittate per una bella passeggiata per vedere la città addobbata o le vetrine che cominciano ad allestire le luminarie. Evitate tutti quei dolciumi, quali cacao, cioccolata, calda, ma anche pasticcini optando per abitudini sane, come barrette o snack proteici.



