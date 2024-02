Qual è la differenza tra la gonna a tubino e la gonna a matita? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

La differenza tra gonna a tubino e gonna a matita

La gonna a matita e la gonna a tubino sono due tipi di gonna molto amati dal noi donne e anche abbastanza simili tra loro. Entrambe, infatti, fanno parte della famiglia delle gonne dritte ed entrambe arrivano più o meno sotto al ginocchio. Ma quindi, in che cosa si differenziano? La gonna a tubino è quella gonna dritta dai fianchi fino alle ginocchia e, solitamente, presenta uno spacco sulla parte posteriore al fine di agevolare la camminata. La gonna a matita, invece, si stringe verso il fondo, proprio come una matita, fasciando i fianchi. In questo caso lo spacco è inevitabile, altrimenti camminare sarebbe davvero troppo complicato. Se non sapete quale delle due scegliere, adesso vedremo insieme quali sono i pregi e i difetti di questi due tipo di gonne, e come abbinarle al meglio.

Gonna a tubino: a chi sta bene?

La gonna a tubino è senza dubbio molto versatile, e si presta a essere indossata in diverse occasioni. Il difetto di questa gonna è che tende a rendere un pò tozza la figura più longilinea. Non è quindi adatta a chi è molto magra e poco formosa. Se però volete indossarla il consiglio è quello di puntare sui modelli mini e di indossarla rigorosamente coi tacchi. Per chi invece è formosa, puntare sulla gonna a tubino a vita alta e, anche in questo caso, i tacchi sono essenziali. Uno dei modelli preferiti di gonna a tubino è quella in pelle, perfetta soprattutto da indossare nelle stagioni fredde, abbinata a una felpa o a una maglia di colore scuro. Ai piedi un paio di stivaletti con tacco o anche un paio di cuissardes. Per un outfit più casual, si può abbinare anche a una semplice camicia di jeans. Insomma, la gonna a tubino può in realtà essere abbinata con tanti capi diversi, il consiglio è comunque quello di indossarle sempre con i tacchi.

Gonna a matita: a chi sta bene?

Passiamo adesso alla gonna a matita. A differenza di quella a tubino, essa è più adatta a chi è molto magra e poco formosa, perché riesce a creare l’illusione delle curve ed evita l’effetto tenda. Per chi invece ha i fianchi larghi c’è il rischio, indossandola, dell’effetto imbuto. Come per la gonna a tubino, il consiglio è quello di indossarla con i tacchi. Camicie e blusa sono i capi che meglio si abbinano alle gonne a matita, per quelle a vita alta perfetto è puntare su un top crop. Durante le stagioni fredde va benissimo anche abbinarla a un pullover ampio. Anche in questo caso gli abbinamenti possibili sono tanti, sia per un look casual sia per uno più elegante.

