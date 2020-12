Dopo le abbuffate che ci siamo concessi a Natale, è necessario ritrovare un equilibrio alimentare. Una dieta “pronto soccorso” è quindi quello che ci vuole per tornare in forma, senza però saltare i pasti. Cosa fare quindi, per riprendersi dai bagordi natalizi e ritrovare la linea?

Dieta “pronto soccorso” dopo il Natale

Tra piatti prelibati, panettoni e dolci di vario genere, e gli immancabili brindisi, a Natale ci si lascia sempre un po’ andare ai piaceri della tavola. Ritrovarsi con qualche chilo in più sulla bilancia e una costante sensazione di pesantezza, dopo le feste è più che normale. Per ritornare in forma però, bisogna prima di tutto dimenticarsi gli eccessi della tavola di Natale e tornare ad adottare un regime alimentare sano.

Pensare di digiunare i giorni successivi è profondamente sbagliato. Una dieta “pronto soccorso” può aiutarci a ritrovare le buone abitudini in poco tempo.

Gli spezza-fame

Arrivando troppo affamate all’ora dei pasti, si corre il rischio di abbuffarsi.

Per questo fare uno spuntino spezza-fame durante il giorno può aiutare a moderare la sensazione di fame che ci costringe non solo a mangiare di più, ma anche più in fretta. Yogurt e frutta di stagione (attenzione, non i succhi di frutta!) sono gli alimenti più indicati per uno spuntino sano, leggero ma comunque soddisfacente.

Alimenti ricchi di fibre e idratazione costante

Il segreto per sentirsi sazie più a lungo assumendo però il giusto rapporto energetico, è negli alimenti ricchi di fibre, che si trovano maggiormente in alimenti integrali, ortaggi e frutta. Anche bere acqua durante il giorno, specialmente prima e durante i pasti, può aiutare a sentirsi sazie. Spesso quindi, per noia o golosità, si tende a non ascoltare davvero il proprio corpo e a confondere la sensazione di sete con quella di fame.

Preferite la carne magra e pesce

Un’alimentazione varia è sempre la scelta giusta per mangiare correttamente e prenderci cura del nostro organismo, prestando però attenzione alla linea. Alternate il consumo di pesce a quello della carne magra come il petto di pollo, il tacchino oppure il filetto. In alternativa, una volta a settimana sostituite a questi alimenti il consumo di uova.

Dimenticate la frittura, meglio la cottura light

Per quanto le fritture siano buone, non sono salutari. Meglio dimenticarsele per un po’ e sostituire a queste metodi di cottura più light come quelle alla griglia e al vapore. Il trucco sta anche nel cucinare le pietanze all’interno di pentole antiaderenti che necessitano di meno grassi per cuocere. Anche l’olio va usato con moderazione, meglio misurarlo in cucchiaini, uno o due al massimo possono bastare.

Sport e buon riposo

Accanto alla dieta per correre ai ripari dopo le feste natalizie, è necessario affiancare dello sport. Niente paura, non è necessario trasformarsi in atleti, basterà un’ora al giorno di esercizi aerobici o in alternativa una lunga e piacevole camminata. Anche il riposo, quello fatto bene, è fondamentale. Almeno un paio d’ore prima di andare a dormire allontanatevi da ogni dispositivo elettronico e da luci forti. Preferite la lettura di un libro sotto una luce fioca. Non coricatevi poi, troppo tardi.