News in casa De Martino: la sorella di Stefano De Martino sarebbe incinta del suo compagno, Diego Di Domenico. Nipote d’arte del noto cantautore Enzo Di Domenico, il giovane organizza eventi ed è manager di diversi artisti napoletani. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla sua vita.

Si chiama Diego Di Domenico, ha 34 anni ed è nipote d’arte di Enzo Di Domenico, noto cantautore e paroliere napoletano. Nella vita fa l’organizzatore di eventi ed è anche manager di numerosi artisti di Napoli. Il giovane Di Domenico ha infatti collaborato con importanti nomi, tra cui spiccano, ad esempio: Natale Galletta, Pino Mauro, Luca Sepe, Gigi&Ross, Elisabetta Gregoraci, Rico Femiano, Mariano Bruno e numerose altre personalità del mondo dello spettacolo.

Diego Di Domenico ha anche collaborato con la produzione del famoso programma tv Made in Sud. A quel progetto ha lavorato circa sei anni, passati i quali ha deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente al mondo dell’organizzazione di eventi.

Essendo immerso nel mondo degli eventi, è facile pensare a una sua attività notevole anche sui social media. Il suo profilo Instagram (@diegodidomenicomanagement) è seguito da 16.200 follower e la sua bio descrive nel dettaglio tutti i suoi servizi:

Sulla vita privata di Diego Di Domenico non si hanno particolari informazioni. Dando una veloce occhiata al suo profilo Instagram, però, si scopre che il giovane uomo è già padre di una bellissima bambina, avuta da una relazione precedente. Precedente, perché nel 2023 Diego Di Domenico è fidanzato con la sorella di Stefano De Martino, Adelaide De Martino che, per altro, aspetta proprio un bambino da lui.

È stata la donna ad annunciare la notizia e lo ha fatto il 14 maggio 2023 proprio in occasione della Festa della Mamma:

Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne.