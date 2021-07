Dopo 8 anni di assenza, torna il prodigo serial killer e i fan dell’affascinante giustiziere Dexter non potrebbero esserne più entusiasti! Il ritorno della serie era già stato annunciato ad Ottobre 2020, con una promessa ai fan, che Michael C.

Hall avrebbe rivestito nuovamente i panni di Dexter per altri 10 episodi previsti per l’autunno 2021. Ora non si parla d’altro se non di Dexter 9 e di quando esce.

Dexter è una serie talmente speciale, sia per il seguito e i milioni di fan, ma anche per la fama. La serie infatti, ha dato la svolta che serviva alla nostra produzione, garantendoci un posto sulla mappa moltissimi anni fa. Rivisiteremmo il personaggio solo laddove trovassimo un’alternativa talmente creativa che ne varrebbe davvero la pena.

Questa è la dichiarazione rilasciata dalla produzione, anni fa.

Il grande ritorno di Dexter dopo anni: Dexter 9 quando esce

La serie originale, andata in onda dal 2006 al 2013, vedeva Dexter, di giorno, come parte del dipartimento di polizia di Miami e di notte come cacciatore di taglie. La serie ebbe un esordio fantastico, con molto seguito per poi però perdere di fascino ed interesse. Il finale di stagione ricevette insulti sia da parte dei critici che dal pubblico.

Hall stesso dichiarò di non aver apprezzato il finale, dove Dexter finse la sua morte e divenne un boscaiolo dell’Oregon.

La storia ha lasciato gli spettatori con l’amaro in bocca e con la speranza che prima o poi vi fosse un sequel che regalasse un finale migliore.

Queste sono le parole che ha detto al The Daily Best, il vincitore del Golden Globe 2021, aggiungendo:

Io stesso mi sono chiesto, ma che fine ha fatto quel ragazzo?

Questi nuovi 10 episodi riprenderanno da 10 anni dopo l’evento avvenuto durante il finale di stagione. Dexter si sarà trasferito in una romanzata versione di New York, chiamata Iron Lake. Stando al teaser e all’account ufficiale di Twitter, il forense precedente ora lavorerà in un negozio chiamato Fred’s Fish & Game, sotto il nome di Jim Lindsay.

Un altro spoiler fa pensare al coinvolgimento del figlio di Dexter, Harrison, in questa stagione. Il figlio di Dexter, nato durante la quarta stagione, ora sarà un teenager che verrà a conoscenza dell’oscuro passato del padre. Trama intuibile sempre sull’account Twitter di Dexter, dove a Giugno 2021 è stato pubblicato il seguente tweet:

Wanna know a secret? Daddy kills people. #Dexter pic.twitter.com/zdT5aqvmNI — Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) June 20, 2021

I dettagli della storia non ci sono ancora noti, ma Hall ha promesso ai fan che questo revival sarà completamente diverso dalla serie originale. Infatti, Clyde Phillips nonché lo sceneggiatore originale che tanto entusiasmo aveva messo nel suo finale prima che venisse discusso, ora sta lavorando ad una nuova versione.

Hall, ad Aprile 2021 ha dichiarato con il Louder Than War:

Per quanto possa dire, senza svelare troppo sulla trama, come potete immaginare visto dove c’eravamo lasciati, la sua vita ora è completamente ricontestualizzata. Ora vive in una città diversa ed è circondato da nuove persone.

Il cast, new entry e i ritorni

A parte il protagonista, Dexter, che resta interpretato da Hall, avremo delle new entry. Ad entrare nel team c’è Clyde Phillips, che vestirà i panni di Kurt Cardwell, l’acerrimo nemico di Dexter e “sindaco non ufficiale” di Iron Lake. Stando alla descrizione del personaggio, Kurt segue il sogno americano e passa dal guidare piattaforme di trivellazione, proprio come il padre, a possedere diversi trattori. Inoltre è anche il proprietario del negozio di trattori della città. Uomo di spicco, generoso e amato da tutti, è un vero e proprio uomo del popolo. Se sei sotto la sua ala, considerati fortunato, ma se invece osi toccare lui o uno dei suoi cari, allora spera che Dio t’aiuti.

Altre due new entry sono Jamie Chung, che interpreterà una podcaster crime di Los Angeles e Julia Jones nel ruolo della prima nativa americana ad essere capo della polizia ad Iron Lake. Anche Alano Miller farà parte del corpo di polizia di Iron Lake.

I ritorni dall’aldilà

In aggiunta, tornerà John Lithgow, sempre nei panni di Trinity Killer che però è stato uccido da Dexter stesso nella quarta stagione. Dunque, la sua entrata in scena sarà interessante.

Un’altro ritorno dall’aldilà è quello della sorella di Dexter, Debra, che fu uccisa durante l’ottava stagione. Non si sa ancora se tornerà in carne e d’ossa o sotto forma di fantasma o flashback immaginari.

Dexter 9 quando esce

Ancora a Luglio e non si ha una data precisa d’uscita, la produzione però aveva garantito la sua visione della serie per l’autunno 2021. Quel che sappiamo è che gli shooting sono già iniziati, a Febbraio precisamente.