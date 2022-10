Davide Simonetta, noto ai più con lo pseudonimo di d.whale, è un noto produttore musicale, compositore, musicista, cantautore e anche arrangiatore.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui, tra vita e carriera professionale.

Davide Simonetta: tutto sul produttore discografico

Davide Simonetta è nato a Lodi il 5 maggio 1983 sotto il segno del Toro e attualmente ha 39 anni.

Da sempre appassionato di musica Simonetta intraprende la sua carriera professionale nel 2001, quando forma i Karnea, gruppo musicale con il quale pubblica i suoi primi due dischi e un EP per Sony Music. Con l’uscita dell’ultimo disco, dal titolo Giù da me, Simonetta ha l’occasione di suonare sul palco dell’Heineken Jammin Festival, accanto a grandi nomi come Placebo e Metallica.

Suona anche a Bologna in occasione dell’ Indipendent Days Festival.

Passano otto anni e i Karnea cocludono la loro carriera; Davide Simonetta forma infatti un nuovo gruppo, i Caponord, una band pop rock con cui pubblica un disco intitolato Un film sul panico. Grazie a tale album arriva secondo al Premio Lunezia. I Caponord hanno avuto la grande occasione di aprire concerti di artisti quali Caparezza, Noemi, Niccolò Fabi e i Modà.

Con questo secondo gruppo Simonetta lavora a lungo, pubblicando anche un secondo disco dal titolo Copriti gli occhi, che lo porta in tour per tutta l’Italia.

La carriera di Davide Simonetta si amplia quando, in concomitanza alla band, inizia a intraprendere la professione di autore; è il 2012 e comincia a scrivere testi per Tiziano Ferro (vi ricordate la canzone Il mestiere della vita?), Dolcenera, Marco Carta, gli Zero Assoluto, Dear Jack, Paola Turci, Chiara, Emma Marrone, Annalisa, Francesco Renga, Deborah Iurato, Alessio Bernabei. Insomma, Davide Simonetta diventa in breve tempo uno degli autori più richiesti del panorama musicale italiano: chapeau!

Quando la passione per la musica ti colpisce, difficilmente ci si riesce a stancare; e così è stato proprio per Davide Simonetta, che da cantante e autore, in poco tempo si è buttato anche in un altro ramo della musica, quello da produttore musicale, curando gli arrangiamenti di diversi brani e di dischi.

Simonetta ha anche partecipato più volte al Festival di Sanremo; nel 2022, ad esempio, è apparso tra i nomi coinvolti nel brano Sesso Occasionale di Tananai.

Davide Simonetta è stato ospite domenica 9 ottobre 2022 negli studi di Amici di Maria De Filippi con il ruolo di giudice esterno. Il produttore, infatti, è stato chiamato a giudicare la gara inediti del banco di canto: il vincitore o la vincitrice avrà la possibilità di incontrare un produttore per potere lavorare al proprio brano. Simonetta ha dunque ascoltato i brani dei tre allievi più votati scelti per la prova e, alla fine dei vari ascolti, ha scelto di premiare Wax con la sua Turisti per sempre.

Vita privata di Davide Simonetta

Sulla vita privata di Davide Simonetta non si hanno particolari informazioni. Sappiamo che è stato fidanzato con la cantante Annalisa e attualmente pare essere legato sentimentalmente all’influencer Veronica Ferraro, come lo dimostrano le numerose fotografie presenti sui social.

Simonetta, infatti, è molto attivo sui social: la sua pagina Instagram è seguita da quasi 16 mila follower e il produttore è solito pubblicare contenuti di ogni tipo, sia legati al lavoro e alle esperienze professionali, sia alla sua vita privata.