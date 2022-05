Il 3 maggio c’è stata la premiazione dei David di Donatello 2022. La 67esima edizione è stata condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer. Alcune vittorie erano già state previste, altre invece hanno colto tutti di sorpresa. Scopriamo tutti i vincitori dei David di Donatello 2022.

David di Donatello 2022: tutti i vincitori

I film più premiati

Il grande vincitore della serata è stato Freaks Out, con ben sei David: fotografia, miglior scenografia, miglior acconciatura a Marco Penna, trucco a Diego Prestopino ed Emanuele e Davide de Luca, oltre a miglior produttore e migliori effetti visivi.

L’altro grande vincitore è stato E’ stata la mano di dio di Sorrentino, che ha ottenuto cinque David, come miglior film, miglior regia, miglior attrice non protagonista per Teresa Saponsangelo, e il David giovani, con un David ex aequo con Freaks Out per la fotografia.

David di Donatello 2022: gli altri premi maggiori

I migliori attori protagonisti sono Silvio Orlando, protagonista di Ariaferma e Swamy Rotolo per A chiara. Il miglior esordio alla regia è stato consegnato a Laura Samani per Piccolo Corpo.

Miglior attore non protagonista è il giovanissimo Eduardo Scarpetta, per Qui rido io. Miglior sceneggiatura originale è Ariaferma, con la vittoria di Leonardo di Costanzo, Bruno Oliviero e Valia Santella. Come sceneggiatura non originale è stata premiata L’Arminuta e il premio è andato a Monica Zappelli e Donatella di Pietrantonio.

Ennio di Giuseppe Tornatore è il miglior documentario, che ha ottenuto anche i premi per miglior montaggio e miglior suono. Il premio per la migliore colonna sonora invece va a Nicola Piovani per le musiche di I fratelli di Filippo di Sergio Rubini. Miglior canzone originale è La profondità degli abissi di Manuel Agnelli per Diabolik. Miglior costumi a Ursula Patzak per Qui rido io.

Altri premi e David speciali

Miglior cortometraggio a Maestrale di Nico Bonomolo, mentre miglior film internazionale è Belfast di Kenneth Branagh, che ha già ottenuto un Oscar alla sceneggiatura originale. Il David dello Spettatore è stato consegnato al duo Me contro Te.

Per quanto riguarda i premi speciali: l‘attrice Giovanna Ralli ha ricevuto il premio alla carriera, mentre i due David speciali all’attrice Sabrina Ferilli e al regista Antonio Capuano.