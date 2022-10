Dario Vergassola: chi è, carriera, curiosità

Dario Vergassola è un comico, cantautore, umorista, scrittore, cabarettista e attore italiano. Già questa prima sfilza di attribuiti aiuta a capire che stiamo parlando di un personaggio dello spettacolo a tutto tondo, che difatti ha all’attivo una carriera ricchissima di successi e riconoscimenti.

Dario Vergassola: biografia e carriera

Nato a La Spezia il 3 maggio 1957 e attualmente residente a Manarola, Dario Vergassola ha 65 anni e ancora tantissima voglia di esprimersi, nonostante sia alla ribalta già dal 1991. Prima di sfondare nel mondo dello spettacolo, è stato per tanto tempo operaio dell’Arsenale di La Spezia, continuando il doppio lavoro agli esordi della sua carriera. “Il doppio lavoro e l’attaccamento alla terra di origine mi ha tenuto in parte fuori dal giro, ma ha rappresentato per me una forza.

Mi consideravo un privilegiato a fare l’operaio, il cabaret era un hobby”, ha lui stesso dichiarato, chiarendo subito che si tratta di un uomo fatto da sé e dedito al lavoro.

Il suo “battesimo del fuoco” che segna l’ingresso nello show business, è la partecipazione a Professione comico, manifestazione diretta da Giorgio Gaber, dove ottiene il suo primo premio sia dal pubblico che dalla critica. A inizio anni ’90 prende parte a Star 90 su Rete 4, arrivando in finalissima, e nel ’91 registra svariati TG delle vacanze per Canale 5.

Nel 1992 vince il Festival di Sanremo, conquistando tutti con le sue canzoni ironiche che lo portano al primo album intitolato “Manovale gentiluomo”. Da lì in avanti è un continuo di successi e ingaggi: lavora allo spettacolo Bimbi Belli con il collega Stefano Nosei e viene poi convolto in tantissimi programmi sul piccolo schermo (Maurizio Costanzo Show, Facciamo cabaret, Comici, Zelig – Facciamo cabaret, Quelli che il calcio, Mai dire Gol 2001, Bulldozer, Parla con me, The Show Must Go Off, In onda, Kilimangiaro, Concerto del Primo Maggio, Sei in un Paese meraviglioso., Kilimangiaro – Summer Nights, Vediamo se abboccano). Sempre per la tv lavora in alcune fiction, tra cui Dio vede e provvede, Nuda proprietà vendesi, Carabinieri e Un posto al sole.

Dario Vergassola lavora però anche sul grande schermo, con i film Anni 90, Grazie di tutto, L’erba proibita, nvaXön – Alieni in Liguria, Il mattino ha l’oro in bocca, L’ultimo crodino e Lost in Laos

Dario Vergassola: vita privata e curiosità

Riguarda alla sua vita privata, Dario Vergassola non ha mai fatto segreto di voler proteggere la sua privacy e tenere la famiglia lontano dai riflettori. Sappiamo però che è sposato da molti anni e che con sua moglie ha avuto due figli, Filippo e Caterina, nonché una nipotina di sei anni. In merito alla moglie, di cui non si sa nemmeno il nome, sono sempre trapelati pochissimi dettagli. In un’intervista con Il fatto quotidiano, Dario Vergassola l’ha però descritta come “una donna dalla serietà imbarazzante”, che incute timore da sempre sia a lui che ai figli, ma in senso buono.

Nella sua carriera così florida, non sono infine mancate incursioni nel mondo dei libri. Dario Vergassola è infatti autore di ben nove libri! L’ultimo, edito nel 2021, si intitola Storie vere di un mondo immaginario. Cinque racconti delle Cinque Terre.