Danilo Bertazzi è un attore teatrale, nonché colui che vestiva i panni del folletto Tonio Caronio. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Danilo Bertazzi: cuore, età, vita privata

Danilo Bertazzi è un attore teatrale, un personaggio televisivo e un autore televisivo italiano. Danilo è nato a Chivasso il 23 febbraio del 1960, ha quindi 64 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Dopo il diploma al Centro di Formazione Teatrale di Torino, Danilo ha cominciato a lavorare tra teatro e televisione. L’attore è celebre per aver vestito i panni, dal 1999 al 2024, del folletto Tonio Caronio, nel programma per bambini di Rai 3 “La Melavisione”. Quando decise di abbandonare il programma, fu oggetto di una bufala, si disse infatti che in realtà era stato sostituito perché morto di overdose. Per quanto invece riguarda la sua vita privata, nel 2019 Danilo Bertazzi ha dichiarato di essere omosessuale. Da circa 12 anni è fidanzato con Roberto. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 77mila follower.

Danilo Bertazzi: il vero motivo dell’addio alla Melavisone

Come abbiamo appena visto, dal 1999 al 2024 Danilo Bertazzi ha vestito i panni del folletto Tonio Caronio nel programma televisivo per bambini “La Melavisione”. In un video pubblicato su TikTok, a distanza di vent’anni, Danilo Bertazzi ha voluto spiegare il vero motivo che lo ha portato a svestire i panni del folletto tanto amato dai bambini. L’attore si è raccontato a cuore aperto, parlando di un momento molto difficile della sua vita che fino a ora aveva tenuto nascosto. Danilo ha voluto rispondere a un utente che gli ha chiesto come mai era andato via dalla Melavisione. Ecco cosa ha detto Danilo nel video: “Cercherò di spiegare il motivo per cui ho lasciato il Fantabosco. Un pò come nelle storie d’amore non c’è mai un motivo unico perché due persone si lasciano. Intanto sono stato preso per i capelli e ho avuto il mio primo intervento al cuore. Questo ti cambia la prospettiva della vita e ti fa pensare. Io ricordo che ero in ospedale ed ero preoccupato di essere sostituito, di non tornare più, telefonavo agli autori e alla produttrice dicendo: ‘non lasciatemi a casa!’ Danilo ha spiegato che quando è tornato non stava bene e così gli autori si sono inventati una malattia del Fantabosco, così per un pò di tempo ha potuto restare sdraiato a letto e con il pigiamone, soprattutto perché aveva ancora le cannule delle flebo che faceva ogni giorno. Danilo ha poi detto che non si è sentito amato e protetto dal secondo regista come dal primo, e questo è stato uno dei motivi dell’addio. Un altro motivo è che tutti ormai lo chiamavano Tonio e che nessuno lo chiamava più Danilo e lui voleva riprendersi in mano la sua vita. Infine ha detto che non ha lasciato perché ha avuto altre offerte di lavoro, e che per due anni non ha lavorato. Infine l’attore si è scusato con il pubblico che ai tempi c’era rimasto male per il suo addio.

