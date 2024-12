Un cambiamento radicale per Damiano David

Damiano David, il carismatico frontman dei Maneskin, ha deciso di mettere in pausa la sua carriera con la band per intraprendere un nuovo percorso artistico e personale negli Stati Uniti. Dopo la rottura con Giorgia Soleri, il cantante romano ha trovato l’amore con l’attrice e cantante Dove Cameron, che sembra aver portato una ventata di serenità nella sua vita. Tuttavia, il trasferimento a Los Angeles non è stato privo di sfide. La città, con le sue enormi differenze culturali rispetto a Roma, ha rappresentato un vero e proprio shock per Damiano, che ha dovuto adattarsi a uno stile di vita completamente diverso.

La sfida di reinventarsi

In un’intervista esclusiva con il premio Pulitzer Andrew Sean Greer per Vogue Italia, Damiano ha rivelato le difficoltà iniziali che ha affrontato nel trovare il suo posto a Los Angeles. “È stato spaventoso e difficile”, ha dichiarato, sottolineando la mancanza di spazi pubblici dove le persone possano socializzare. “A Roma, ci si incontra nei bar e nelle piazze, mentre qui sembra di vivere in un deserto”. Nonostante ciò, il 25enne ha visto in questo cambiamento un’opportunità per ricominciare da zero, costruendo un nuovo ambiente e collaborando con artisti di fama mondiale.

Collaborazioni e ispirazioni

Durante la sua avventura americana, Damiano ha avuto l’onore di lavorare con alcuni dei nomi più illustri della musica, come Bon Jovi e Bruce Springsteen. “Ho incontrato persone immense e ho capito che le migliori sono quelle più tranquille”, ha affermato. Questa esperienza ha arricchito il suo bagaglio artistico e lo ha ispirato nella creazione del suo album da solista, previsto per il 2025. Nonostante le sue paure riguardo alla fama e alle trappole dell’industria musicale, Damiano è determinato a rimanere fedele a se stesso e alla sua arte. “So chi sono come artista e non lascerò che un flop definisca il mio talento”, ha dichiarato con convinzione.

Il futuro dei Maneskin

Nonostante la pausa dai Maneskin, Damiano ha rassicurato i fan che il gruppo non si sta sciogliendo. “È solo un Erasmus”, ha detto, sottolineando che i membri della band rimangono amici e continueranno a supportarsi a vicenda nei loro progetti solisti. Con l’uscita del suo secondo singolo, “Born With A Broken Heart”, e l’annuncio di un tour mondiale che partirà da Varsavia, Damiano è pronto a conquistare il mondo con la sua musica. Le date in Italia, il 7 ottobre a Milano e l’11 ottobre a Roma, promettono di essere eventi imperdibili per i suoi fan.