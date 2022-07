Il sottosegratrio alla Salute Andrea Costa ha parlato ai microfoni di Agorà, trasmissione in onda su Rai3. Il sottosegretario ha fatto sapere che il prossimo passo potrebbe essere quello di ridurre l’isolamento per gli asintomatici.

Covid, Costa: “Verso riduzione dell’isolamento per positivi asintomatici”

Andrea Costa ha dichiarato: “Prevedo a breve la riduzione dell’isolamento per chi è positivo e non ha sintomi”. Secondo il sottosegretario bisogna iniziare a convivere davvero con il virus. Non si esclude che, con il tempo, la quarantena per i positivi asintomatici potrebbe essere anche eliminata. Se al ministero sono arrivati a pensare a questa misura è perchè con i numeri del Covid-19 si rischierebbe “di trovarci involontariamente a bloccare di nuovo il Paese“.

La variante Omicron 5 in Italia

La variante Omicron 5, sebbene sia meno leale delle precedenti varianti, è molto contagiosa. Con la diffusione di Omicron 5, sia chi è vaccinati sia chi ha già avuto il Covid-19, ha una buona probabilità di infettarsi o reinfettarsi. In Italia i dati sono altalenanti. Alcuni giorni si possono superare i 100mila contagi giornalieri, altri invece i nuovi positivi sono anche sotto i 30milla.

Il governo, nonostante i numeri, ha deciso di non introdurre restrizioni per l’estate 2022 in quanto ospedali e terapie intensive stanno gestendo bene i vari ricoveri per Covid.