Il catalogo di luglio 2021 di Amazon Prime Video si arricchisce di film e serie tv imperdibili, da guardare tutte d’un fiato: da El Cid 2 alla saga di Bridget Jones, Prime Video accontenta tutti con le sue nuove proposte.

Cosa vedere su Prime Video luglio 2021: film

Sono numerose e interessanti le proposte di Amazon Prime Video per il mese di luglio 2021. Ce n’è per tutti i gusti e per ogni interesse. Il primo di luglio escono infatti: District 9; la saga dedicata a Bridget Jones tanto amata da molti e diventata un vero e proprio cult – composta dalle pellicole Il diario di Bridget Jones, Che pasticcio, Bridget Jones! e Bridget Jones’ Baby -; Now You See Me – I maghi del crimine con Samuel L.

Jackson; sarà disponibile anche il film erotico Cinquanta sfumature di grigio e la saga di Karate Kid – composta dai film The Karate Kid – Per vincere domani, Karate Kid II – La storia continua…, Karate Kid III – La sfida finale e Karate Kid 4. Sempre il primo luglio il catalogo di Amazon Prime Video si arricchisce di film iconici come Basic Instinct con Sharon Stone e Michael Douglas; Birdman o (L’imprevedibile virtù dell’ignoranza); La forma della voce; Assassin’s Creed; Il primo cavaliere; Hell e Total Recall – Atto di forza.

L’otto luglio entra nel catalogo invece il film 10 giorni senza mamma mentre il giorno successivo è la volta di Manchester By the Sea e di Ben Is Back. Il 15 luglio sono disponibili alla visione The Witch – Vuoi ascoltare una favola? e Proximity e il giorno successivo entrano a catalogo Seberg – Nel mirino e Wake of Death – Scia di morte. Infine Romans entra nel catalogo il 22 luglio e L’uomo sul treno si potrà vedere su Amazon Prime Video dal 25 luglio.

Cosa vedere su Prime Video luglio 2021: i film più attesi

Oltre a quelli sopra citati ci sono anche altri film che entrano nel catalogo di Amazon Prime Video a luglio 2021. Si tratta di alcuni titoli molto attesi dai fan. La guerra di domani è disponibile alla visione a partire dal 2 luglio: una pellicola fantascientifica con alieni e soprattutto con l’attore Chris Pratt. Anche Blackout Love è una delle pellicole più attese, una commedia italiana con Francesca Marino, Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Dal 23 luglio sono disponibili anche Jolt; Boss Level e dal 28 luglio si può vedere anche l’attesissimo Gunpowder Milkshake.

Cosa vedere su Prime Video luglio 2021: serie tv

Per gli amanti delle serie tv, Amazon Prime Video inserisce nel catalogo tante proposte interessanti, tra le quali la seconda stagione di El Cid, serie tv spagnola ispirata alle vicende del cavaliere Rodrigo Díaz de Vivar e che vede come protagonista il famoso attore Jaime Lorente. Dal 16 luglio, con due episodi a settimana, ritorna anche il famoso talent show Making The Cut, una delle migliori serie tv da guardare per conoscere meglio il mondo della moda. Da vedere anche la serie Demon Slayer: il Treno Mugen, sequel del famoso anime che è visibile dal 13 luglio.