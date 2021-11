È appena stato annunciato il catalogo di Amazon Prime Video per il mese di Novembre 2021. La piattaforma propone ai suoi utenti una vasta scelta fra serie tv, film e documentari, ampliando continuamente le sue offerte. Il servizio streaming dell’e-commerce più grande al mondo continua a proporre contenuti interessanti e di qualità, ma quali sono le serie e i film davvero imperdibili? Ecco cosa vedere su Prime Video a Novembre 2021: dalle serie tv italiane ai film di Hollywood.

Cosa vedere su Prime Video a Novembre 2021: i film

Dopo le novità proposte per il mese di Ottobre, la piattaforma streaming di Amazon ha annunciato i film e le serie tv che gli utenti potranno scoprire a Novembre 2021. Primo fra tutti, il 5 Novembre esce Il visionario mondo di Louis Wain, film che ripercorre la vita e l’arte dell’eccentrico pittore inglese che amava ritrarre i suoi gatti con connotazioni psichedeliche.

L’artista è qui interpretato da Benedict Cumberbatch, attore famoso per il ruolo di Doctor Strange nei film Marvel e per aver interpretato Sherlock Holmes. Al suo fianco c’è l’attrice Claire Foy, nota al pubblico per essere stata il volto della regina Elisabetta in The Crown.

Altro film imperdibile, soprattutto per i suoi fan, è Ben: Respira, un docu-film sul cantante italiano Benjamin Mascolo. In uscita il 12 Novembre, il documentario accompagnerà il pubblico in un viaggio fisico e sentimentale.

Il cantante dell’ex duo Benji & Fede racconta sé stesso senza filtri: la sua carriera, le relazioni con la famiglia e gli amici, fino alla sua malattia. Al suo fianco potremo trovare anche l’attrice americana Bella Thorne, sua futura moglie.

Sempre nella sezione film, il 16 Novembre arriva su Prime Video Sir Gawain e il cavaliere verde. La pellicola narra le vicende di Gawain, giovane cavaliere della tavola rotonda che si imbarca in un’avventura per raggiungere la grandezza narrata nelle leggende. Di stampo fantasy e ispirato alle leggende arturiane, il film ruota tutto intorno alla figura del suo protagonista, qui interpretato da Dev Patel.

Le serie tv in arrivo su Prime Video a Novembre 2021

Se amate il cinema italiano e non sapete cosa vedere su Prime Video a Novembre 2021, Vita da Carlo fa al caso vostro. Si tratta di una serie comica con protagonista l’attore Carlo Verdone, che qui interpreta una versione romanzata di sé stesso alle prese con la carriera e tanti imprevisti divertenti. In 10 puntate la serie racconta con ironia la quotidianità dell’attore romano, con l’aggiunta di qualche svolta puramente narrativa, come la proposta di candidarsi a sindaco di Roma.

Sono da segnalare anche le nuove stagioni di alcune fra le serie più amate della piattaforma. Infatti il 24 Novembre saranno pubblicate in streaming la 5° stagione del dramma familiare americano This is us, e la 3° e ultima stagione di Hanna: serie tv che segue le vicende di una ragazzina cresciuta in una foresta e addestrata per essere un super soldato.

Infine, vale la pena dare un’occhiata a La ruota del tempo, serie tv fantasy tratta dall’omonima saga di romanzi di Robert Jordan. In arrivo il 19 Novembre, lo show è ambientato in un mondo epico e fantastico in cui esiste la magia, che però può essere usata solo dalle donne. La protagonista è interpretata da Rosamund Pike, attrice famosa per il suo ruolo nel thriller Gone girl, l’amore bugiardo. Se vi sono piaciute serie tv come Il trono di spade e The witcher, questo show fa proprio al caso vostro.