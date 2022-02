La selezione di serie tv e film più interessanti da vedere a febbraio 2022 su Disney+: le possibilità sono davvero tante e scegliere è sempre più difficile!

Cosa vedere su Disney+ a febbraio 2022

La piattaforma streaming Disney+ sta avendo moltissimo successo anche in Italia, da quando è sbarcata anche nel nostro Paese il 24 marzo 2020.

La grandissima scelta di titoli da vedere, che ha come bacino di riferimento lo sconfinato archivio Disney, ha attirato orde sempre maggiori di nuovi utenti. Contribuiscono al grande successo di Disney+ anche i numerosi film della Pixar, i titoli Marvel e quelli Star Wars oltre agli affascinanti documentari di National Geographic.

Le serie tv

Se si parla di serie tv e di Disney+ il primo collegamento che viene spontaneo è quello che porta a “Pam & Tommy”.

L’attesissima serie basata sulla vera storia del sex tape di Pamela Anderson, che fece scandalo sul web al fine anni 90′, sarà disponibile sulla piattaforma dal 2 febbraio. La Anderson sarà interpretata dalla bellissima Lily James, mentre Tommy Lee da Sebastian Stan. Per gli amanti dei cartoni animati dalla spiccata ironia tagliente come non citare l’uscita della decima stagione di “Bob’s Burger” (2 febbraio) e della diciottesima de “I Griffin”(23 febbraio).

La seconda parte dell’undicesima stagione di “The walking dead” sarà invece disponibile su Disney+ dal 21 febbraio. La settima stagione di “Black-ish” arriverà il 2 febbraio così come la terza di “Grown-ish” una settimana più tardi. Siamo in attesa anche del 16 febbraio che porterà con sè la terza stagione di “What we do in the shadows”. “La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa” è invece una novità che appassionerà tutti i telespettatori a partire dal 23 febbraio.

I film

Anche per quanto riguarda i film le possibilità di scegliere sono innumerevoli tra le novità di febbraio. L’attesa per “The King’s Man – Le origini” sta per terminare: la pellicola che tratta delle origini della prima agenzia di intelligence indipendente arriverà in piattaforma il 23 di questo mese. Per gli amanti delle commedie si consiglia “The French Dispatch”, ambientato nella Francia del 20esimo secolo e in uscita il 16 febbraio. “No Exit” e “Mr & Mrs Smith” saranno invece entrambi disponibili a partire dal 25 febbraio.

Il 4, quindi tra pochissimi giorni, potremo vedere “L’ascesa dei ricordi”, il documentario che rende omaggio a Alex Lowe, ritenuto uno dei più grandi alpinisti di sempre, raccontato dal figlio Max. Alex, mentre si trovava alle pendici della montagna tibetana Shishapangma, rimase travolto da una valanga insieme al cameraman e suo compagno d’avventure David Bridges. Era il 1999, ma i loro corpi vennero ritrovati solo molti anni dopo. Il documentario è stato accolto molto bene dalla critica di tutto il mondo.