Netflix ha già rilasciato le prime immagini di Inventing Anna, la nuova serie in arrivo nel 2022 prodotta da ShondaLand, la casa di produzione di Shonda Rhimes già conosciuta ai più per essere la creatrice della celebre serie tv Grey’s Anatomy o più recentemente per quello che si è rivelato un altro successo per la piattaforma di streaming nero-rossa, ovvero Bridgerton.

Ma di cosa parlerà Inventing Anna? Dalle prime informazioni trapelate, pare si tratti di una storia vera.

Inventing Anna, la trama della nuova serie tv di Netflix

Inventing Anna racconta la storia di Anna Delvey, presunta erede tedesca di Instagram che ha una sola passione, quella per i soldi. Considerata tra le più abili truffatrici di New York, le accuse a suo carico sembrano essere tantissime. Ad indagare su di lei, con lo scopo di scoprire chi sia davvero Anna Delvey, è la giornalista Vivian, che instaurerà con la protagonista un rapporto a volte caratterizzato dall’affetto e a volte caratterizzato dal disprezzo.

La serie tv prende ispirazione da un articolo che Jessica Pressler, produttrice dello show, ha scritto e pubblicato per il The Cut di New York, dal titolo “How Anna Delvey tricked New York’s Party People”.

La storia vera dietro la serie tv

Succede spesso che produttori e registi di film e serie tv prendano ispirazione dalla realtà per realizzare i loro prodotti audiovisivi ed è ovviamente anche il caso di Inventing Anna. La storia è infatti quella di Anna Delvey, all’anagrafe Anna Sorokin, truffatrice tedesca ma di origine russa arrivata a New York nel 2014 con un bagaglio pieno di sogni ambiziosi, come quello di fondare un club d’arte privato a Park Avenue.

Nei cinque anni successivi, per fare colpo all’interno dell’alta società della City e attirare possibili avventori, distribuisce mance da 100 dollari e vive negli hotel più esclusivi non mancando di presentarsi sempre con outfit all’ultimo grido. Ma qualcosa va decisamente storto e la donna è condannata a scontare 12 anni di prigione per una serie di reati.

Inventing Anna, episodi e cast della serie tv

Non sappiamo ancora la data precisa in cui Inventing Anna sarà visibile su Netflix, sappiamo però che accadrà nel 2022 e che si tratterà di una serie tv composta da 10 episodi della durata di 60 minuti circa.

Sappiamo anche i nomi del cast principale, tra cui spiccano quelli di Anna Chlumsky che è già apparsa in alcuni episodi di altre serie tv di successo come Law&Order o White Collar e che per Netflix interpreta Vivian, la giornalista. Julia Garner, nel ruolo della protagonista Anna Delvey, è già apparsa invece in Ozark, un’altra famosa serie disponibile sulla piattaforma di streaming. L’attrice Katie Lowes poi, è la follower più accanita di Anna, una di quelle disposte a fare qualsiasi cosa per il proprio idolo. Direttamente da Orange is the New Black invece, Laverne Cox che interpreta Kacy Duke, manager e life coach di successo che si trova ad essere coinvolta dagli eventi scatenati dalla fame di denaro della protagonista.