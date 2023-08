Cosa succede se applico la crema solare per il corpo anche sul viso?

Cosa accade se applichiamo la crema solare per il corpo anche sul viso? Ci sono diversi prodotti che possono essere usati per proteggere la pelle, indipendentemente dalla parte del corpo su cui viene applicata.

Molti si chiedono se la crema solare per il corpo sia realmente adatta anche per il viso. Scegliere il prodotto adatto non è sempre facile, ma bisogna sapere che ci sono diverse creme che possono essere spalmate sul viso anche se si tratta di prodotti per il corpo. La protezione anti UV per il corpo può essere tranquillamente usata anche sul viso, senza il timore di eventuali conseguenze. I filtri solari sono gli stessi. Quello che cambia è la texture del prodotto che per il corpo è più fluida mentre per il viso era più corposa, a meno che non si stata formulata per la pelle grassa, con agenti seboassorbenti. Sul corpo deve distribuirsi con maggiore facilità in zone più ampie, rispetto al viso. La protezione specifica per il viso è ricca di ingredienti specifici anti invecchiamento, per ritardare la comparsa di rughe e controllare la formazione di macchie, per cui se si decide di usare due creme si possono sfruttare anche questi benefici. Lo stesso prodotto valido per il viso può essere usato anche sul décolleté. La crema solare per il corpo e la crema solare per il viso possono essere usate in entrambi i casi, ad eccezione degli oli abbronzanti che, avendo una texture grassa, possono risultare un po’ troppo pesanti per il viso. L’ideale è usare il latte o lo spray solare per il viso e per il corpo, in quanto non ungono e non sono particolarmente appiccicosi.

Prodotti solari per il corpo da usare anche sul viso: i consigli

Sul web si trovano moltissimi consigli che riguardano creme solari per il corpo che possono essere usate anche sul viso. Si tratta di prodotti spesso molto diffusi, tra creme, spray e latte solare. Donna Moderna ha scelto alcuni prodotti da consigliare, che vogliamo riproporvi brevemente:

Spray Solare di Avène: ideale per tutta la famiglia, con provitamina E, al costo di 26,90 euro;

Latte solare di Equilibra: ideale per tutti coloro che hanno una pelle già abbronzata, al costo di 15,50 euro;

Crema solare protettiva viso e corpo Collistar: ideale per una pelle abituata al sole, al costo di 36 euro;

Protect & Dry Touch di Nivea: prodotto perfetto per chi desidera una protezione leggera ma molto efficace, al costo di 19 euro;

Airgel di Heliocare: perfetto soprattutto per gli uomini con la barba, ma non solo. Protegge la pelle e riesce a ridurre gli effetti dell’invecchiamento, al costo di 29 euro;

Spray Solare Solarium Sea Lover: perfetto per chi non ama spalmare creme solari, al costo di 24 euro;

Protet Kids A-Derma: uno spray bambino perfetto per chi ha dei figli piccoli e punta su un prodotto adatto a tutta la famiglia, al costo di 25,90 euro.

Questi sono solo alcuni dei prodotti consigliati da Donna Moderna. La cosa importante è ricordare che i prodotti solari per il corpo possono essere tranquillamente usati anche per il viso, e viceversa. Chi preferisce, vista la differenza di texture, può ovviamente usare due prodotti differenti, uno per il viso e uno per il corpo.