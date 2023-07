Cosa mangia Papa Francesco? Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i piatti preferiti dal Pontefice.

Cosa mangia Papa Francesco?

Sono passati ormai 10 anni da quando l’argentino Jorge Mario Bergoglio è diventato Papa, prendendo il nome di Francesco. In molti si domandano, ma cosa mangia Papa Francesco? Il menù quotidiano del Papa è molto salutare, solitamente il Pontefice alterna riso e pasta, rigorosamente in bianco. Per quanto invece riguarda il secondo, un paio di volte alla settimana Papa Francesco mangia carne o pesce, entrambi bianchi. Il Pontefice predilige una cucina semplice, caratterizzata da tante verdure, che siano di stagione. così come la frutta. In poche parole, nessun cibo raffinato, nessun dolce, poco vino. Alla trasmissione “Che tempo che fa“, Papa Francesco ha rivelato che da bambino avrebbe voluto fare il macellaio, non tanto per la carne ma per il borsello dove l’uomo teneva i soldi. Inoltre, prima di laurearsi in Filosofia e Teologia, Papa Francesco si è diplomatico in chimica degli alimenti, il cibo, quindi, ha sempre avuto un posto speciale nella vita del Pontefice. Vediamo adesso insieme quali sono i cibi preferiti da Papa Francesco.

Tutti i piatti preferiti da Papa Francesco

Come detto in precedenza, Papa Francesco ha sempre avuto un rapporto molto stretto con la cucina, fin da quando era solo un bambino. Vediamo adesso insieme quali sono i suoi piatti preferiti: