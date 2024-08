Corsi di trucco permanente sopracciglia

Una nuova moda sta contagiando tutti in Italia e nel resto del mondo ed è il trucco permanente. Questa

tendenza prevede che alcune parti del viso vengano quasi tatuate per replicare il trucco in un formato

indelebile, così da non dover essere rifatto in futuro. Molti sono i clienti che lo richiedono e tanti i

professionisti interessati a sostenere dei corsi nell’ambito. In particolare sono le sopracciglia quelle più

coinvolte da questo nuovo trend e per cui i corsi si concentrano prima di tutto su questo.

Quanto dura un corso di trucco permanente alle sopracciglia

Un corso di trucco permanente può avere durate molto differenti, tutto dipende da chi insegna e dal

metodo di insegnamento. Tuttavia, in genere, la durata prevista è di circa 5 giorni, tempo sufficiente per

illustrare sia la parte teorica del lavoro che quella più pratica. Come vedrai nel prossimo paragrafo non

sono affatto pochi gli argomenti che verranno affrontati.

Cosa ti insegna un trucco permanente alle sopracciglia

Il corso di trucco permanente alle sopracciglia si divide in più sezioni differenti, che ti permetteranno di

imparare in ogni dettaglio come trattare le sopracciglia dei tuoi clienti.

Innanzitutto imparerai a lavorare su tutti i tipi di pelle, in quanto ognuna avrà bisogno di preparazioni

differenti in base alla loro colorazione e non solo. Inoltre ti sarà insegnato a trattare le controindicazioni,

con dunque tutto il percorso di cura dopo il trattamento. Infine avrai una conoscenza perfetta degli

strumenti a tua disposizione.

Solo dopo inizierai a lavorare su carta alle sfumature delle sopracciglia e quando avrai padroneggiato

questo passaggio si passerà a un lavoro su sintetico. Infine proverai un progetto su un cliente, creando

per lui un lavoro completo.

A parte il corso di trucco permanente , quello alle sopracciglia ti fornirà anche due strumenti essenziali

per il tuo lavoro. Il primo riguarda la pubblicità e il marketing, ovvero ti aiuterà a capire come è meglio

vendere ai tuoi clienti questo servizio, dunque aiutandoti a far fruttare il tuo investimento formativo. Il

secondo invece riguarda le norme legali e ti aiuta a conoscerle per non arrivare impreparato di fronte a

questo aspetto più burocratico.

Perché fare un corso di trucco permanente per le sopracciglia

Quando si è un professionista è normale avere dei dubbi sull’effettuare corsi di aggiornamento. Siamo

tutti impegnati troppo a lavorare e a soddisfare i nostri clienti, dunque non abbiamo molto tempo per

dedicarci a noi stessi e figuriamoci al dover studiare.

Tuttavia il trucco permanente si sta dimostrando molto più di un semplice trend passeggero, in quanto

rappresenta per i consumatori un tangibile vantaggio. Questo tipo di trucco è infatti molto comodo e

anche vantaggioso economicamente sul lungo termine, dunque probabilmente tanti clienti te lo

richiederanno.

Per non arrivare impreparato a questa sacra chiamata, se così possiamo definirla, è indispensabile

essere dunque appositamente formati. Questo nuovo trend può infatti rappresentare per te un

momento di nuovo slancio e fornire nuovi incassi per la tua attività quotidiana.