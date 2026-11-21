Corrado Augias è morto: cultura, Rai e nuove generazioni

Corrado Augias se ne va a 91 anni e lascia un vuoto nella televisione colta italiana. Che cosa cambia per il dibattito pubblico?

È morto Corrado Augias, giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, aveva 91 anni. Per decenni è stato uno dei volti simbolo della Rai, e il suo nome è legato a un modo di fare divulgazione culturale che parla a pubblici diversi senza semplificare.

Il suo lavoro ha attraversato letteratura, storia, filosofia, arte e musica. Nel 2023 ha iniziato a condurre Torre di Babele su La7, programma che ha tenuto fino agli ultimi giorni. Il suo garbo, l’autoironia e la memoria sono stati riconosciuti da colleghi e istituzioni come tratti distintivi della sua presenza in tv.

Il cordoglio delle istituzioni e della politica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato Augias come un giornalista libero e uno scrittore di grande finezza, capace di trasmettere cultura e valori di democrazia. Ha definito la sua cultura e la sua passione civile radicate nei valori della Costituzione.

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha parlato di una perdita profonda per il giornalismo, la cultura e la coscienza civile del Paese. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha sottolineato il ruolo della cultura come chiave per essere liberi.

La Rai e La7 lo ricordano

L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, ha ricordato Augias come un acuto osservatore del nostro tempo, dai tempi del Tg1 negli anni Sessanta. Tra i programmi citati figurano Telefono Giallo, Quante Storie, Città segrete, Babele e La gioia della musica.

Il direttore di La7, Andrea Salerno, ha annunciato che la rete ricorderà Augias in tutti i programmi. Lunedì gli sarà dedicata l’ultima prima serata con una puntata speciale costruita insieme a lui.

Camera ardente in Campidoglio

La camera ardente sarà allestita sabato 21 novembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, dalle ore 10 alle ore 18. L’ingresso per il pubblico avverrà dalla scalinata del Vignola.