Noemi Bocchi, foto di prima e voci sui ritocchi estetici

Il confronto tra le vecchie foto di Noemi Bocchi e quelle recenti ha scatenato i social, che ipotizzano ritocchi e la paragonano a Ilary Blasi. Nessuna conferma: l'unico intervento di cui la compagna di Totti ha parlato è quello per la diastasi addominale.

Alcune fotografie di qualche anno fa di Noemi Bocchi, 38 anni, compagna di Francesco Totti, sono tornate a circolare sui social. Gli utenti le hanno messe a confronto con le immagini più recenti, e il risultato è un’ondata di ipotesi su presunti ritocchi estetici al viso. Tra i commenti pubblicati il 4 ottobre 2026 c’è anche chi l’ha accostata a Ilary Blasi. Nessuna di queste voci ha però trovato conferma. L’unico intervento di cui Bocchi ha parlato apertamente riguarda un problema di salute: la diastasi addominale.

Da quando la relazione con l’ex capitano della Roma è diventata pubblica, la sua popolarità è cresciuta in fretta. Le apparizioni accanto a Totti, uno stile sempre più curato ed elegante e la curiosità degli appassionati di cronaca rosa hanno trasformato in materiale di discussione anche le immagini della sua vita precedente.

Gli scatti di prima della notorietà

Le foto rilanciate in rete provengono dai suoi vecchi profili social. Alcune sono state scattate durante vacanze al mare, altre risalgono agli anni del matrimonio con Mario Caucci. Mostrano una donna più giovane, con uno stile diverso da quello di oggi.

Il confronto si è concentrato soprattutto su labbra e zigomi, che negli scatti recenti apparirebbero più definiti. Da qui l’ipotesi di filler o di trattamenti a base di acido ialuronico. Sono finiti sotto la lente anche il naso e la definizione complessiva dei lineamenti. È rimasta invariata, invece, la lunga chioma bionda, ancora oggi il tratto più riconoscibile del suo look.

Si tratta comunque di supposizioni nate dal semplice accostamento di immagini. Luce, angolazione, trucco, variazioni di peso e la naturale maturazione del volto bastano a cambiare in modo sensibile l’aspetto di una persona. Bocchi, dal canto suo, non ha mai dichiarato pubblicamente di essersi sottoposta a interventi o trattamenti per modificare i lineamenti del viso.

Il paragone con Ilary Blasi e le critiche in rete

Sui social i giudizi sono stati in larga parte severi. Molti utenti hanno sostenuto che fosse più bella prima, con un viso più naturale e armonioso, e che non avesse alcun bisogno di cambiare. Tra i messaggi più ripresi c’è quello di un utente che ha scritto:

Ma questa è davvero Noemi Bocchi “prima”? Perché se sì… era veramente molto più bella di oggi.

Lo stesso utente, in un secondo commento, ha introdotto il paragone che ha alimentato il dibattito:

Lei praticamente dal chirurgo ha portato una foto di Ilary. Poi scopro ieri che è dell’88 come me, mi è preso un colpo.

Non tutti però si sono uniti al coro. Diversi commentatori hanno preso le sue difese, ricordando che ogni donna è libera di decidere come prendersi cura della propria immagine.

L’operazione per la diastasi addominale, raccontata da lei

Tra ciò che si ipotizza e ciò che è stato raccontato c’è una differenza netta. Bocchi ha scelto di parlare sui social di un’operazione per correggere la diastasi addominale, una condizione in cui i muscoli retti dell’addome si allontanano tra loro.

Il disturbo può presentarsi soprattutto dopo una o più gravidanze. Non è solo una questione estetica legata alla forma della pancia: può comportare difficoltà funzionali, fastidi fisici e alterazioni della parete addominale. In alcuni casi rende necessario un intervento chirurgico.

Raccontando la propria esperienza, Bocchi ha portato l’attenzione su un problema medico concreto, ancora poco conosciuto ma che riguarda molte donne. Chi dopo una gravidanza nota cambiamenti persistenti dell’addome accompagnati da disturbi fisici può trovare in questa testimonianza un motivo in più per non liquidarli come semplici inestetismi e parlarne con un medico.