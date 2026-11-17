Il Codacons prepara un’istanza di accesso agli atti per ottenere il contratto tra Barbara d’Urso e la Rai dopo lo scontro con Mariotto a Ballando con le Stelle. Nel mirino compensi, obblighi e clausole per un’uscita anticipata.

Il Codacons prepara un’istanza di accesso agli atti per ottenere il contratto che lega Barbara d’Urso alla Rai per la sua presenza nella giuria di Ballando con le Stelle, il programma di Rai1. L’iniziativa arriva a pochi giorni dalla puntata del 14 novembre, segnata dallo scontro in diretta tra la conduttrice e il giurato Guillermo Mariotto. L’associazione vuole fare luce su compensi, obblighi e condizioni dell’accordo. Lo ha comunicato all’Adnkronos il portavoce Stefano Zerbi.

La richiesta non è ancora stata formalizzata. Il contratto quindi non è stato acquisito, e dalla comunicazione non emerge alcuna irregolarità. Il Codacons intende esaminare i documenti per capire quali impegni abbia assunto l’azienda pubblica. Vuole anche sapere cosa sia previsto se la giurata dovesse uscire prima del termine.

La puntata del 14 novembre e l’ipotesi di un addio

Zerbi spiega le ragioni della mossa partendo dalla lite andata in onda con Mariotto. Dopo quell’episodio, Barbara d’Urso ha espresso la propria delusione e avrebbe ipotizzato di lasciare il tavolo della giuria.

Il portavoce richiama anche quanto raccontato da Milly Carlucci sulle difficoltà delle trattative per portare la conduttrice nel programma. Secondo l’associazione, questi elementi giustificano un approfondimento sulle condizioni dell’intesa.

L’ipotesi di un abbandono, però, resta tale. Nella comunicazione diffusa dall’agenzia non si parla di alcuna interruzione del rapporto: d’Urso non ha annunciato l’uscita e la Rai non l’ha comunicata.

Cachet, durata e obblighi: i punti dell’istanza

Le richieste del Codacons riguardano due fronti. Il primo è economico:

il compenso riconosciuto alla conduttrice;

la durata dell’accordo;

le eventuali spese accessorie sostenute dalla Rai.

Il secondo riguarda le prestazioni richieste a d’Urso e gli obblighi a carico di entrambe le parti. La posizione dell’associazione è riassunta dal portavoce:

«Vogliamo verificare compensi, clausole e impegni economici assunti dall’azienda pubblica»

Al momento non circola alcuna cifra ufficiale sul cachet. È proprio uno dei dati che il Codacons conta di ottenere con l’accesso agli atti, per superare indiscrezioni e polemiche nate attorno alla trasmissione.

Le clausole in caso di interruzione anticipata

Dopo le tensioni viste in diretta, una parte della richiesta riguarda lo scioglimento anticipato dell’accordo. Zerbi dice di voler conoscere «le clausole che disciplinano un’eventuale interruzione anticipata del rapporto o il mancato rispetto degli impegni assunti».

L’obiettivo è capire quali conseguenze scatterebbero se la collaborazione si chiudesse prima della scadenza. Oggi non è possibile dire se il contratto preveda penali, né a carico di chi. Saranno eventualmente le carte a chiarirlo.

Il canone e la trasparenza sulle risorse del servizio pubblico

L’associazione non vuole entrare nelle dinamiche del programma, ma porta la questione sulla gestione dei soldi pubblici. Zerbi ricorda che la Rai è finanziata attraverso il canone:

«Al di là delle polemiche televisive e delle dinamiche interne a un programma di intrattenimento c’è una questione che riguarda direttamente la trasparenza»

Per il Codacons, conoscere gli impegni economici legati alla presenza di un volto noto serve a valutare il rapporto tra quanto viene speso e le prestazioni concordate. È un argomento che va oltre il singolo caso e riguarda il modo in cui il servizio pubblico rende conto dei propri contratti con i personaggi dello spettacolo.

Il passo successivo annunciato è il deposito formale dell’istanza di accesso agli atti. Per ora né la Rai né Barbara d’Urso hanno risposto alla richiesta. Sarà la risposta dell’azienda a stabilire se e quanto del contenuto dell’accordo verrà reso noto.