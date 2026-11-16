Dopo la lite tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto, Fiorello ironizza su Ballando con le stelle e su Milly Carlucci. Secondo lo showman, dietro le polemiche presentate come casuali c'è un'ipocrisia di fondo.

Fiorello ha preso di mira Ballando con le stelle dopo l’acceso scontro tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto. Durante una puntata dedicata alla storia del varietà italiano, lo showman ha mostrato le immagini della lite. Poi ha ironizzato sul clima del programma di Milly Carlucci e ha messo in dubbio la spontaneità delle polemiche. La vicenda è stata ripresa lunedì 16 novembre 2026.

Le battute non sono rimaste un semplice sfottò. Nel commento di Fiorello c’è anche una critica al modo in cui vengono raccontate le tensioni nate davanti alle telecamere.

Dal varietà di una volta alla lite in studio

Lo showman ha costruito il suo intervento come un viaggio nella televisione italiana. Una serie di filmati ha accompagnato il pubblico dai grandi spettacoli del passato fino ai programmi di oggi.

La carrellata si è chiusa proprio con lo scontro tra D’Urso e Mariotto. Il confronto tra le due epoche ha fatto da premessa al commento di Fiorello: «Il varietà del sabato sera ha una tradizione incredibile. Oggi, invece… pazienza, è l’evoluzione della specie!».

Il riferimento al sabato sera non è casuale. È la fascia storica del varietà, e Fiorello ha scelto di affiancarla alle immagini di un litigio per sottolineare quanto il genere sia cambiato.

La «famiglia» evocata da Milly Carlucci

Il bersaglio successivo è stata la conduttrice. Fiorello ha ripreso una frase della padrona di casa e l’ha rovesciata con una battuta: «La Carlucci ha detto “Siamo una famiglia!”. Sì… la famiglia Addams!».

Il paragone con la celebre famiglia macabra serve a sminuire l’immagine di armonia proposta dal programma. Ma lo showman non si è fermato all’ironia.

«C’è un’ipocrisia di fondo che mi dà un po’ fastidio, come se certe situazioni accadessero per caso»

È il passaggio più netto del suo intervento. Fiorello non contesta tanto la lite in sé, quanto il racconto che la presenta come un imprevisto.

Personaggi forti e scontri annunciati

Secondo lo showman, chi sceglie concorrenti e giurati dal carattere deciso deve mettere in conto anche discussioni e attriti. In altre parole, lo scontro sarebbe una conseguenza prevedibile delle scelte di casting, non un incidente.

Fiorello ha anche riconosciuto l’utilità di queste tensioni per il programma: «Alla fine però tutto contribuisce a creare dinamica e a far parlare del programma!».

Con questa frase ha lasciato intendere che le polemiche possano diventare parte integrante dello spettacolo. È una lettura che riguarda non solo Ballando con le stelle, ma un certo modo di fare televisione in cui il conflitto alimenta l’attenzione del pubblico.

Repetto e la finta telefonata con Mattarella

La stoccata a Milly Carlucci non è stata l’unico momento della puntata. Fiorello ha fatto una videochiamata con Mauro Repetto, che ha proposto una versione in inglese di Finalmente tu.

Spazio poi a una telefonata surreale con un’imitazione del presidente Sergio Mattarella, tra battute sul calcio e sull’incontro con Kimi Antonelli. La parodia del capo dello Stato ha chiuso una puntata in cui la satira sulla televisione si è alternata alla comicità più leggera.