La esposizione ha raccontato l'esplosione creativa romana attraverso capi mai visti prima, filmati rari e documenti storici dell'Archivio Luce, ricostruendo il legame indissolubile tra cinema e sartoria durante il miracolo economico italiano.

L’esposizione Moda in Luce 1955-1975: Roma fra glamour e innovazione industriale, ospitata presso la Centrale Montemartini, ha offerto una ricostruzione puntuale di un ventennio cruciale per l’identità culturale italiana. Il progetto espositivo si è configurato come il seguito naturale della precedente rassegna fiorentina dedicata alle origini del Made in Italy, spostando l’attenzione sulla fase di consacrazione internazionale della moda romana. Attraverso un percorso multimediale e materiale, il visitatore è stato immerso nel clima di fermento creativo che trasformò la capitale in uno dei poli dominanti dell’haute couture mondiale.

Il cuore narrativo della mostra risiedeva nella sinergia virtuosa tra due industrie dell’immaginario: quella cinematografica e quella tessile. Negli anni Cinquanta, mentre l’Italia attraversava una rapida modernizzazione infrastrutturale e sociale, Cinecittà assumeva il ruolo di alternativa europea a Hollywood. Parallelamente, le sartorie romane, formate alla scuola parigina ma radicate nella tradizione artigianale locale, conquistavano i mercati globali. La mostra documentava come questa doppia rivoluzione permise all’Italia di esportare non solo beni materiali, ma anche un preciso modello estetico e di vita, ancora oggi percepito come sinonimo di eleganza e qualità.

Il patrimonio visivo dell’Archivio Luce

Fondamento scientifico e artistico dell’allestimento era l’Archivio storico Luce, tutelato dall’UNESCO come memoria collettiva del XX secolo. Le sale presentavano circa 150 fotografie d’epoca, selezionate per illustrare momenti chiave della storia della moda e dello spettacolo. Accanto alle immagini fisse, cinque postazioni video permettevano di fruire di filmati spesso inediti, provenienti sia dall’archivio romano sia dalle bacheche di Cinecittà. Questi documenti audiovisivi catturavano l’essenza del jet set internazionale, immortalando star come Sophia Loren, Audrey Hepburn, Liz Taylor e Anita Ekberg mentre interagivano con il mondo della haute couture.

Le riprese mostravano non solo il glamour delle passerelle, ma anche il dietro le quinte degli atelier, le interviste ai creatori e i reportage dalla vita mondana. Questo approccio multisensoriale evidenziava come la moda romana di quegli anni fosse un fenomeno culturale totale, intrecciato con l’arte, l’industria e la società. La curatela ha sottolineato il passaggio da una produzione artigianale a una vera e propria industria creativa, capace di dettare i canoni del gusto globale.

Gli abiti originali e i grandi nomi della sartoria

Elemento distintivo dell’esposizione erano i 27 capi originali, molti dei quali mai esposti al pubblico prima. Tra questi spiccava il celebre pigiama palazzo di seta disegnato da Irene Galitzine, indossato da Claudia Cardinale nel film The Pink Panther. Vedere questo capo reale, anziché una semplice fotogramma, offriva una prospettiva tattile e storica unica sulla relazione tra costume cinematografico e alta moda.

Altri pezzi iconici includevano l’abito rosso Fiesta di Valentino Garavani datato 1959, simbolo dell’affermazione della maison romana, e un ensemble firmato da Karl Lagerfeld per Fendi risalente al 1973. La selezione spaziava poi dai lavori delle Sorelle Fontana a quelli di Federico Forquet, Fernanda Gattinoni e Roberto Capucci. L’allestimento, progettato dall’architetto Dario Dalla Lana, evocava l’atmosfera di una sartoria elegante degli anni Sessanta, integrando tessuti, inviti e memorabilia personali, come l’album amicorum di Angelo Litrico contenente disegni di Emilio Pucci e altri maestri.

Il percorso si concludeva in una sala-biblioteca che custodiva preziosi campionari tessili provenienti dagli archivi di aziende storiche come Mantero Seta, Taroni ed Ermenegildo Zegna. Questa sezione finale sottolineava l’importanza dell’innovazione industriale e della ricerca sui materiali come motori del successo del Made in Italy, chiudendo il cerchio tra creatività artistica e capacità produttiva.