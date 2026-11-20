Dopo le polemiche e gli accertamenti interni, la Rai valuta la sospensione di BellaMà di Pierluigi Diaco. Il piano B allungherebbe Ore 14 e anticiperebbe La Porta Magica, mentre il conduttore chiede telefilm o Teche Rai al suo posto.

Il futuro di BellaMà, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco, è sempre più incerto. Nelle ultime settimane la Rai ha avviato accertamenti interni dopo le polemiche nate dall’inchiesta di Selvaggia Lucarelli. Secondo Fanpage.it, i vertici dell’azienda starebbero già preparando un’alternativa nel caso in cui la trasmissione venisse sospesa.

Non c’è ancora alcuna decisione ufficiale. Le indiscrezioni descrivono però un conduttore sempre più isolato e una chiusura del programma che non appare più un’ipotesi lontana.

Il caso ha avuto una forte eco mediatica. In parte è stato oscurato dal clamore intorno a Ballando con le Stelle, in particolare dopo gli scontri tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto. Per la programmazione di Rai 2, però, la vicenda resta tutt’altro che chiusa.

Gli accertamenti interni e il fermento ai vertici Rai

Il clima nella televisione pubblica viene descritto come agitato. Fanpage.it ha riferito: «Da quanto apprende Fanpage.it, ai piani alti c’è fermento e si starebbe già lavorando ad un piano B qualora la sospensione del programma dovesse andare in porto…».

A coordinare la possibile riorganizzazione sarebbe Angelo Mellone, direttore del Day Time Rai. L’idea non prevederebbe nuovi programmi: si punterebbe su una soluzione interna, con trasmissioni già presenti in palinsesto. «Si sta già lavorando al piano B per ridisegnare il pomeriggio di Rai 2…», è quanto trapela.

L’obiettivo sarebbe garantire continuità alla rete e contenere l’impatto di un’eventuale cancellazione. La questione non riguarda quindi soltanto la carriera di Diaco: in gioco c’è l’assetto dell’intera fascia pomeridiana.

Ore 14 fino alle 16 e La Porta Magica anticipata

Il progetto allo studio darebbe più spazio a Salvo Sottile e Andrea Delogu, due volti già noti al pubblico Rai. Lo scenario viene descritto così: «Lo schema su cui si ragiona prevede Ore 14, il programma condotto da Salvo Sottile, allungato fino alle 16; La Porta Magica di Andrea Delogu verrebbe quindi conseguentemente anticipato dalle 17:00 alle 16…».

Lo spostamento terrebbe conto anche degli equilibri tra le reti del servizio pubblico. Anticipare Delogu servirebbe infatti a non mettere in concorrenza diretta due programmi della stessa azienda: «Far partire Andrea Delogu alle 16:00 eviterebbe infatti una pericolosa sovrapposizione con La volta buona di Caterina Balivo su Rai 1…».

BellaMà è una delle proposte più riconoscibili del pomeriggio di Rai 2. La sua formula si basa sul confronto tra generazioni e alterna intrattenimento, interviste, musica e dibattiti sull’attualità. Negli anni ha dovuto fare i conti con la concorrenza delle altre reti e con una fascia oraria molto contesa.

La richiesta di Diaco: telefilm o Teche Rai al posto di BellaMà

Diaco, però, non sembra disposto a farsi da parte. Il conduttore è finito al centro dell’attenzione anche per le denunce presentate contro Stefano Bettarini e Fabrizio Corona. In vista di una possibile cancellazione, avrebbe avanzato una richiesta precisa: lo spazio lasciato libero da BellaMà non dovrebbe passare subito a Sottile e Delogu.

Secondo le indiscrezioni, Diaco preferirebbe che quella fascia fosse coperta da telefilm o da programmi d’archivio delle Teche Rai. La ragione viene sintetizzata così: «Un modo per derubricare l’eventuale chiusura a una pausa tecnica anziché a un avvicendamento professionale…».

Non è una sfumatura da poco. Un riempimento con materiale d’archivio permetterebbe di presentare lo stop come una scelta temporanea di palinsesto. Un passaggio diretto ad altri conduttori, invece, verrebbe letto come una sostituzione vera e propria.

Tutto dipende dall’esito delle verifiche

La sorte di BellaMà dipenderà dalle conclusioni degli accertamenti interni e dalle valutazioni dei dirigenti, con indicazioni più precise attese nei prossimi giorni. Se il piano B venisse approvato nella forma descritta, gli spettatori di Rai 2 vedrebbero cambiare il pomeriggio in due punti: Ore 14 andrebbe in onda fino alle 16 e La Porta Magica partirebbe un’ora prima, alle 16 invece che alle 17. Se invece prevalesse la linea chiesta da Diaco, la fascia ospiterebbe repliche e telefilm, lasciando aperta la porta a un suo ritorno.