Nella diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, lunedì 16 novembre su Canale 5, due concorrenti lasceranno la Casa: uno con il televoto già aperto, l'altro con un televoto flash a sorpresa.

Due concorrenti, e non uno soltanto, lasceranno la Casa del Grande Fratello Vip nella diciannovesima puntata, in onda lunedì 16 novembre in prima serata su Canale 5. Lo ha annunciato la produzione a poche ore dalla diretta. Il primo nome uscirà dal televoto già aperto, il secondo da un televoto flash che Ilary Blasi lancerà a sorpresa durante la serata. Con la finale ormai vicina, ogni uscita pesa sugli equilibri della gara.

Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata come di consueto dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Le due commenteranno le vicende degli inquilini e le discussioni degli ultimi giorni.

Chi rischia: quattro nomi al televoto, poi l’incognita del flash

Il primo verdetto riguarda quattro concorrenti: Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Megan Ria. Il pubblico sta già votando e uno di loro dovrà abbandonare il programma.

Più difficile da prevedere è la seconda eliminazione. Il televoto flash sarà preceduto da una serie di scelte decisive, ma la produzione non ha ancora reso noti i dettagli. Chi oggi si sente al sicuro potrebbe trovarsi in bilico nel giro di pochi minuti, senza margine per preparare la propria difesa.

Nel gruppo, intanto, la tensione è salita. Le alleanze nate nelle settimane precedenti appaiono meno solide e le rivalità alimentano un confronto continuo. In questa fase anche una nomination apparentemente secondaria può cambiare il percorso di un concorrente.

Valeria Marini contro Guendalina Tavassi, stavolta a passo di danza

Accanto alle eliminazioni, la serata darà spazio alla rivalità tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi. Durante la convivenza le due showgirl si sono scontrate più volte, spesso anche per motivi banali. Questa volta si misureranno in una sfida di danza.

Valeria Marini avrà al suo fianco Francesca Manzini, rientrata nella Casa come coreografa. Insieme prepareranno un’esibizione sensuale con un obiettivo preciso: conquistare la suite.

Alla cosiddetta “battaglia dei talenti” prenderanno parte anche Marina La Rosa e Giulia Provvedi, entrambe già qualificate per la finale. La gara potrebbe stemperare il clima oppure offrire un nuovo terreno di scontro tra concorrenti che negli ultimi giorni hanno faticato a convivere.

Federica Morello al centro delle critiche, Andreas Müller la difende

Federica Morello è di nuovo al centro delle tensioni. Dopo la nomination della puntata precedente ha ricevuto critiche e frecciatine, soprattutto da Megan Ria e Piera Meloni. Anche il rapporto con Alessandro Roncaccia resta segnato da una certa freddezza.

L’unico a schierarsi apertamente dalla sua parte è stato Andreas Müller, che come lei è al televoto. In diretta è previsto un confronto in cui i protagonisti potranno spiegare le proprie ragioni. Il faccia a faccia, però, rischia di accendere nuove discussioni.

La prova di Alessandro Roncaccia per Piera Meloni

C’è spazio anche per un momento dedicato agli affetti. Alessandro Roncaccia dovrà superare una prova preparata dalla produzione per regalare a Piera Meloni una sorpresa che lei aspetta da tempo: riabbracciare sua madre Anna. Le modalità della sfida saranno svelate solo durante la puntata.

Per la coppia, provata dalle tensioni accumulate nella Casa, potrebbe essere uno dei passaggi più intensi della serata.

Il primo dei due verdetti dipende quindi da un televoto ancora aperto. Il destino di Varsi, Müller, Morello e Megan Ria resta nelle mani del pubblico fino alla diretta di lunedì. Per il secondo, invece, il tempo per votare sarà quello stretto di un flash deciso in corsa. Chi uscirà indenne dalla doppia eliminazione entrerà nell’ultimo tratto verso la finale con molti meno avversari.