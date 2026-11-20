Lino Guanciale ricorda le offese subite da bambino a scuola per il modo in cui indossava il grembiule. L'attore racconta come teatro, rugby e famiglia lo abbiano aiutato a superare le insicurezze.

Lino Guanciale ha raccontato di essere stato vittima di bullismo da bambino. Gli episodi risalgono al primo anno di scuola elementare, quando alcuni compagni lo presero di mira per il modo in cui portava il grembiule. L’attore ne ha parlato in un’intervista al settimanale F, ricostruendo come quelle offese abbiano segnato a lungo la sua percezione di sé e il rapporto con gli altri.

Nel suo racconto la vicenda non si ferma all’infanzia. Le insicurezze nate tra i banchi lo hanno accompagnato anche durante l’adolescenza. A cambiare la direzione del suo percorso sono stati soprattutto il teatro, lo sport e il sostegno della famiglia.

Il grembiule e le prese in giro alla scuola primaria

Il primo contatto con il bullismo arrivò presto, alla scuola primaria. Il pretesto era un dettaglio quotidiano come il grembiule scolastico, indossato in un modo che i compagni trovavano motivo di scherno.

«Mi dicevano femminuccia», ha ricordato l’attore, che ancora oggi descrive quell’esperienza come dolorosa. Quelle parole lo hanno spinto, poco alla volta, a sentirsi diverso dagli altri, alimentando un disagio che non è stato facile superare.

La paura di non essere accettato si è trascinata negli anni successivi. Nemmeno i molti interessi coltivati da ragazzo sono bastati a dissolverla. Guanciale ha spiegato di essere cresciuto cercando di continuo l’approvazione altrui.

A diciannove anni la svolta del palcoscenico

Il cambiamento è arrivato a diciannove anni, quando l’attore si è avvicinato al teatro quasi controvoglia. Proprio davanti al pubblico ha scoperto di potersi mostrare senza nascondere la propria personalità.

Parlando della maschera costruita negli anni per proteggersi, ha detto: «L’ho tolta quando è arrivato il teatro a salvarmi». Il palcoscenico è diventato così uno spazio di libertà, capace di restituirgli sicurezza e fiducia in se stesso.

Accanto al teatro, un ruolo importante lo ha avuto il rugby. Lo sport lo ha aiutato ad affrontare la paura del contatto fisico e, soprattutto, gli ha fatto capire il valore della collaborazione e della fiducia reciproca all’interno di una squadra.

La madre, i lupetti e le prime separazioni da casa

Nel ripercorrere la propria crescita, Guanciale ha dedicato spazio anche alla madre. La descrive come una donna ansiosa, ma sempre rispettosa della sua autonomia.

Tra i ricordi citati ci sono le vacanze trascorse lontano da casa durante l’esperienza con i lupetti. Quelle separazioni, difficili all’inizio, gli hanno insegnato a misurarsi con le proprie paure.

Il no a Medicina e lo scontro con il padre medico

Un passaggio decisivo è stato il confronto con il padre, medico, quando il figlio decise di non iscriversi alla facoltà di Medicina. La scelta scatenò una discussione accesa: il genitore temeva che il ragazzo potesse compromettere il proprio futuro.

Superate le proteste iniziali, però, secondo il racconto dell’attore è emersa soprattutto un’altra preoccupazione: quella di non sapere come sostenerlo su una strada così diversa dalla sua. Guanciale custodisce quel momento come una prova dell’amore paterno, al di là delle incomprensioni.

La conferma è arrivata negli anni successivi. Nonostante lo scontro su Medicina, i genitori hanno seguito da vicino la sua carriera artistica, al punto da non perdere nemmeno uno spettacolo del figlio.