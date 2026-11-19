Corrado Augias è morto a 91 anni: carriera e opere

Scompare a 91 anni Corrado Augias, giornalista, scrittore e conduttore che per decenni ha portato la cultura in televisione e sulla carta stampata.

Corrado Augias è morto all’età di 91 anni. Giornalista, scrittore, conduttore televisivo ed ex europarlamentare, ha accompagnato per oltre mezzo secolo il pubblico italiano tra libri, inchieste e programmi di divulgazione culturale. Le notizie diffuse finora non riportano le cause della morte né una eventuale malattia.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935 da un padre ufficiale dell’Aeronautica, Augias si è avvicinato al giornalismo culturale fin da giovane. Negli anni Sessanta ha mosso i primi passi in Rai, dove si è affermato come cronista culturale e inviato. Ha poi lavorato per L’Espresso, Panorama e, per decenni, per La Repubblica, dove ha curato per vent’anni la rubrica delle lettere dei lettori, rispondendo a quasi seimila messaggi. Come corrispondente ha seguito la vita di Parigi e New York.

Dalla televisione ai libri: i programmi che hanno fatto storia

In televisione il suo nome è legato a Telefono Giallo, dedicato ai casi di cronaca nera e alle vicende giudiziarie irrisolte tra il 1987 e il 1993. Nel 1990 è arrivato Babele, programma interamente dedicato a libri e scrittori. Nel 1994 è passato a Telemontecarlo con il talk show Domino, poi è tornato in Rai con Le storie – Diario italiano, Enigma, Quante storie e Città segrete. Infine è approdato su La7 con La Torre di Babele.

Accanto al lavoro televisivo, Augias ha scritto romanzi gialli, saggi e opere teatrali. Tra i titoli più noti figurano la trilogia degli anni Ottanta, Sette delitti quasi perfetti e Giornali e spie, oltre a una serie di saggi sui segreti di città come Parigi, New York, Roma e Istanbul. Negli anni Sessanta aveva inoltre collaborato con il Teatro dei 101, e il suo testo Direzione Memorie è stato portato in scena da Gigi Proietti.

Gli studi sulle religioni e l’impegno civile

Augias si dichiarava ateo e sosteneva la legalizzazione dell’eutanasia. Ha condiviso le battaglie dell’Associazione Luca Coscioni e dei Radicali Italiani. Il suo interesse per la storia delle religioni è emerso in libri come Inchiesta su Gesù (2006), scritto con Mauro Pesce, Disputa su Dio e dintorni (2009), scritto con Vito Mancuso, e I segreti del Vaticano (2010).

Il suo Ultimo libro personale, La vita s’impara, ripercorre l’infanzia in Libia, il ritorno a Roma e la formazione professionale. Scriveva: “Anch’io sono vissuto a lungo senza capire granché; la vita s’impara e va un po’ meglio”.