Intervistato da Gabriele Parpiglia per Quotidiano Nazionale, Guillermo Mariotto difende il gesto del profumo a Ballando con le Stelle e nega le scuse a Barbara D'Urso. Rifiuta anche di cambiare posto in giuria.

Guillermo Mariotto non chiederà scusa a Barbara D’Urso. Il giurato di Ballando con le Stelle lo ha ribadito in un’intervista a Gabriele Parpiglia per Quotidiano Nazionale, rilasciata dopo l’ultima puntata del programma. Al centro c’è il gesto del profumo spruzzato in studio, che aveva infastidito la conduttrice e acceso il dibattito sui social. Lo stilista difende il proprio comportamento, sostiene che non fosse rivolto a lei e aggiunge nuove critiche nei confronti della collega.

Le sue parole non chiudono la vicenda. Alla spiegazione sul profumo si sommano giudizi personali sul carattere di Barbara D’Urso e il rifiuto di cambiare posto in giuria. Sono tre elementi che rendono più difficile un chiarimento tra i due.

La settima puntata e la frase che ha riacceso la polemica

Lo scontro risale alla settima puntata del programma. Mariotto aveva spruzzato del profumo in studio e Barbara D’Urso aveva reagito in modo negativo. Poco prima, secondo quanto riportato da Biccy, il giurato le aveva detto: «Finta, sei sempre finta».

L’episodio non è arrivato dal nulla. Il rapporto tra i due era già teso per alcune dichiarazioni offensive attribuite in precedenza allo stilista, e il gesto del profumo ha riportato la questione al centro dell’attenzione.

In studio non tutti hanno lasciato correre. Ivan Zazzaroni, durante la trasmissione, aveva invitato il collega a presentare le proprie scuse. Mariotto non lo ha fatto allora e, a giudicare dall’intervista, non intende farlo nemmeno adesso.

La versione di Mariotto: odori sgradevoli e topi a Saxa Rubra

Il giurato offre una spiegazione che con Barbara D’Urso, a suo dire, non ha nulla a che fare. Avrebbe usato la fragranza per coprire un odore sgradevole presente negli studi televisivi. Secondo la sua ricostruzione, il problema sarebbe legato anche alla presenza di topi negli ambienti di Saxa Rubra.

È una giustificazione destinata a far discutere e che non ha convinto tutti. Lo stilista, però, la ripropone senza esitazioni e rifiuta l’idea di aver offeso la conduttrice. Ha anche precisato il profumo utilizzato: un Hermès dal costo dichiarato di mille euro.

Il giudizio su Barbara D’Urso: «Il mondo gira tutto intorno a lei»

Nell’intervista Mariotto non si limita a difendersi. Secondo lui Barbara D’Urso tenderebbe a prendere come personali anche osservazioni che non la riguardano direttamente. «Il mondo gira tutto intorno a lei», ha dichiarato, aggiungendo altre considerazioni critiche sul suo atteggiamento.

Sono valutazioni personali del giurato, ma hanno aggiunto tensione a una polemica già accesa. Sul punto principale lo stilista non lascia spazio a ripensamenti: la sua posizione sull’accaduto resta quella espressa fin dall’inizio.

La poltrona che non intende lasciare

C’è poi la questione dei posti in studio. Alberto Matano aveva proposto di cambiare la disposizione per rendere il clima più disteso. Mariotto ha detto no: occupa la stessa poltrona da quindici anni e non ha intenzione di cederla.

La proposta del conduttore, quindi, al momento non ha avuto seguito. Con le scuse negate e il posto in giuria confermato, le condizioni dello scontro restano le stesse. Le prossime puntate di Ballando con le Stelle mostreranno se la produzione troverà un altro modo per gestire la convivenza in studio o se la polemica continuerà in diretta.