Il contrast make up è la nuova tecnica trucco in gradi di far risaltare i punti forza del viso. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Contrast make up: il trucco che fa risaltare i punti forza del viso

Direttamente dal popolare social di TikTok arriva un nuovo trend beauty, ovvero il contrast make up, il trucco in grado di far risaltare i punti forza del viso e minimizzare quelli che invece ci piacciono meno. Il segreto è saper usate fondotinta, blush o correttore nel modo corretto cercando però di creare un trucco che sia il più naturale possibile. perché insomma l’effetto maschera non piace proprio a nessuno. Questa tecnica mira proprio a riuscire a utilizzare i vari prodotti make up nel modo giusto per enfatizzare i nostri punti forza senza però esagerare con il trucco. Questa tecnica è stata creata da una truccatrice francese, ovvero Aliénor, la quale ha spronato i propri follower a utilizzare i prodotti in base alla naturale tonalità della propria pelle, dei capelli e degli occhi. A tante di noi sarà capitato di comprare ad esempio un ombretto o un rossetto che ci piaceva tanto per poi scoprire che su di noi non dava l’effetto che pensavano. Il contrast make up cerca proprio di evitare di cadere in errori cercando di trovare le sfumature che ci stanno davvero bene. In poche parole bisogna andare ad analizzare la tipologia di contrasto che si viene a creare tra la cute, il colore degli occhi e quello dei capelli, al fine di trovare il trucco adatto che possa enfatizzare i nostri punti di forza. Ma, quali sono le tipologie di contrasto? Scopriamole adesso insieme.

Contrast make up: le tipologie di contrasto

Come abbiamo appena visto, la nuova tendenza beauty è il contrast make up, il trucco che fa risaltare i nostri punti forza del viso. Esistono diverse tipologie di contrasto, vediamole insieme:

High contrast o contrasto alto : è quel contrasto che di forma quando il colore dei capelli e quello della pelle hanno una evidente differenza. Un esempio pelle chiara e capelli scuri, come Jenna Ortega o Lily Collins.

: è quel contrasto che di forma quando il colore dei capelli e quello della pelle hanno una evidente differenza. Un esempio pelle chiara e capelli scuri, come Jenna Ortega o Lily Collins. Medium contrast o contrasto medio : qui è quando il contrasto tra il colore degli occhi e quello dei capelli è meno evidente. Un esempio capelli castano chiaro e carnagione olivastra, come Zendaya e Jessica Alba.

: qui è quando il contrasto tra il colore degli occhi e quello dei capelli è meno evidente. Un esempio capelli castano chiaro e carnagione olivastra, come Zendaya e Jessica Alba. Low contrast o contrasto basso: infine questo contrasto è quando non c’è quasi differenza tra il colore dei capelli e quello della pelle. Un esempio pelle chiara, capelli biondi e occhi azzurri, come Sidney Sweeney.

Contrast make up: come truccarsi

Vediamo ora come truccarsi in base alla tipologia di contrasto: