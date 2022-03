Concertone del Primo Maggio: cast e come seguirlo

Il Concertone del Primo Maggio 2022 è ormai pronto a partire per la sua 33esima edizione. Ecco allora quali sono i primi nomi ufficiali che andranno a comporre il parterre di artisti che si esibiranno sul palco di uno degli eventi musicali più attesi dell’anno e tutte le informazioni su come seguirlo.

Concertone del Primo Maggio: tutto sul cast e come seguirlo

A poco più di un mese dall’inizio dell’evento, stanno iniziando ad uscire i primi nomi degli artisti che prenderanno parte all’evento. Il primo, ufficializzato dalle pagine social della kermesse musicale, è Mace, rapper e produttore che ha collaborato con tantissimi artisti che molto probabilmente appariranno sul palco con lui. Tra questi il cantautore Venerus, il rapper Gemitaiz, il cantante indie Colapesce (che il pubblico televisivo ricorderà per la sua partecipazione insieme a Dimartino a Sanremo 2021) e la cantautrice Joan Thiele.

Se la line-up dei cantanti sta iniziando a prendere forma, ad essere ancora da confermare invece sono gli ospiti che saliranno sul palco e i presentatori. Non si sa per esempio se ci sarà ancora Ambra Angiolini presentatrice fissa dell’evento per le ultime tre edizioni. Il Concertone del Primo Maggio inoltre, verrà trasmesso su Rai 3 in diretta da Piazza San Giovanni a Roma e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PrimoMaggioRoma (@primomaggioroma)

Cos’è il Concertone del Primo Maggio

Il Concertone del Primo Maggio è una manifestazione musicale che va in scena annualmente dal 1990, proprio in occasione della Festa del Lavoro. È infatti organizzato dai tre sindacati confederati italiani ovvero CGIL, CISL e UIL. L’evento ha inizio a partire dal pomeriggio del primo maggio e termina in tarda serata. Sul palco si passano il testimone tantissimi artisti, la maggior parte appartenenti alla scena indipendente italiana ma non mancano anche ospiti più famosi e anche internazionali.

Ogni anno il Concertone affronta delle tematiche. Parlando delle edizioni condotte da Ambra Angiolini, per esempio, nel 2019 il tema è stato “Lavoro, diritti, stato sociale: la nostra Europa” e accanto alla Angiolini c’era appunto Lodo Guenzi, frontman del gruppo Lo Stato Sociale. Nell’edizione del 2021, avvenuta dopo un primo stop totale causato dalla pandemia, invece il tema è stato invece “L’Italia si cura con il lavoro”.

Il caso Fedez: la conferma che il Concertone non è un semplice evento musicale

Dopo lo stop causato dalla pandemia da Coronavirus, che ha letteralmente piegato diversi settori tra cui anche quello musicale, rimasto totalmente bloccato, nel 2021 il Concertone del Primo Maggio si era aperto e concluso all’insegna di una polemica sollevata da Fedez, con tanto di sfuriata verso gli organizzatori dell’evento e i vertici Rai, resa pubblica dallo stesso attraverso i propri social.

Il caso di Fedez è stato solo la conferma del fatto che il palco del Concertone è più di un semplice evento musicale, è un momento per far riflettere e anche un momento di protesta, se vogliamo, nei confronti delle condizioni lavorative e sociali a cui siamo continuamente sottoposti. Resta quindi da capire quale sarà il tema su cui si concentrerà questa nuova edizione e come verrà affrontato dagli artisti.