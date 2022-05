Fedez ha commentato con grande ironia la sua assenza al Concertone del Primo Maggio, con un post su Instagram che ha conquistato tutti.

Concertone Primo Maggio, l’ironia di Fedez: “Il mio invito si è perso”

Fedez ha deciso di fare ironia sulla sua assenza al Concertone del Primo Maggio a Roma, dopo quello che è accaduto lo scorso anno.

Oggi è la Festa dei Lavoratori e come d’abitudine tutti aspettano con ansia il concerto, organizzato dalle tre principali sigle sindacali del Paese, CGIL, CISL e UIL, con iCompany. Un momento importante in cui la musica ricorda i diritti dei lavoratori, con artisti più o meno noti. Lo scorso anno era scoppiata un’accesa polemica a causa del discorso di Fedez e probabilmente per questo motivo non è stato invitato a questa edizione.

Il rapper ha pubblicato su Instagram una storia con scritto: “Buon Primo Maggio e buon Concertone a tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso“.

L’ironia di Fedez

In un’altra storia su Instagram ha condiviso le famose immagini di lui che parla al telefono con la Rai e con gli organizzatori del Concertone, ma doppiato con la voce di Aldo in Tre Uomini e una Gamba.

Il rapper aveva denunciato un tentativo di censura da parte della Rai e degli organizzatori e aveva portato un monologo contro alcuni esponenti della Lega e oppositori del DDL Zan. La serata aveva portato ad una forte polemica con Matteo Salvini. “Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da uovo libero senza che gli artisti debbano inviare i loro discorsi per approvazione preventiva da voi politici. Il suo partito ci è costato 49 milioni di euro” aveva risposto Fedez.