Come scegliere i prodotti per la cura della pelle in base alla stagione

Le esigenze della pelle variano con il cambio delle stagioni, influenzate da fattori esterni come temperatura, umidità e agenti atmosferici e anche la skincare deve cambiare per rispondere a queste mutevoli condizioni.

Le esigenze della pelle variano con il cambio delle stagioni, influenzate da fattori esterni come temperatura, umidità e agenti atmosferici e anche la skincare deve cambiare per rispondere a queste mutevoli condizioni. Ogni stagione, infatti, richiede una selezione di prodotti specifici, con texture, ingredienti e funzioni diverse per garantire una cura efficace e personalizzata.

A ogni stagione il suo prodotto

Alcuni cosmetici restano invariati durante tutto l’anno, come detergenti, sieri e maschere, ma è importante adattare altri prodotti alle necessità stagionali. La scelta della texture, per esempio, gioca un ruolo cruciale, influenzando l’assorbimento e la sensazione sulla pelle.

Inverno

Con l’arrivo dell’inverno, le basse temperature e il vento mettono a dura prova la pelle, che tende a diventare più secca e sensibile, ragion per cui bisogna proteggerla e nutrirla con creme dalla texture ricca e corposa, capaci di creare una barriera contro la disidratazione. Formulazioni con burri e oli offrono un’idratazione intensa, e sono perfette da applicare dopo una doccia calda che, ricordiamolo, può seccare la cute.

Autunno

L’autunno è una stagione di transizione, in cui la pelle recupera dagli effetti dell’estate e si prepara al freddo. L’esfoliazione diventa un passo essenziale per eliminare le cellule morte e uniformare il colorito: scrub delicati e creme nutrienti con texture intermedie aiutano a mantenere la pelle idratata senza appesantirla.

Ricordiamo che è anche il momento per reintegrare ingredienti ricchi di antiossidanti, come la vitamina E e il resveratrolo, che contrastano i radicali liberi e favoriscono la rigenerazione cutanea.

Estate

In estate, il sole e l’umidità aumentano l’attività delle ghiandole sebacee, rendendo necessaria una skincare più leggera, mentre le creme con SPF alto (30-50) diventano indispensabili per proteggere dai danni dei raggi UV. Formulazioni in gel e sieri idratanti, garantiscono un’idratazione profonda senza appesantire la pelle, così come gli spray rinfrescanti a base di acqua termale, che leniscono e idratano durante le giornate più calde.

Anche le labbra necessitano di maggiore attenzione in questo periodo: prodotti con protezione solare specifica prevengono secchezza e danni da esposizione.

Primavera

La primavera è sinonimo di rinascita, anche per la pelle. Dopo i mesi freddi, un’esfoliazione accurata aiuta a eliminare il grigiore invernale e favorisce la luminosità, mentre creme leggere e facilmente assorbibili, arricchite con antiossidanti, supportano la rigenerazione e proteggono dai primi raggi solari. L’SPF è già necessario, anche se a valori più bassi (15-20), per difendere la pelle dai raggi UVA e UVB durante le prime uscite all’aria aperta.

Se desideri scoprire altri prodotti essenziali per la tua beauty routine, puoi visitare il sito Eurofarmacia e contattare il nostro team di esperti.