Il sorriso è l’arma migliore che si ha con il quale ci presentiamo agli altri con lo scopo di riuscire a conquistarli fin da subito. Spesso, però, i denti possono subire l’ingiallimento a causa della nicotina o delle macchie di caffè. Per questa ragione, ecco qualche utile consiglio come sbiancare i denti, anche a casa.

Come sbiancare i denti

Avere denti più bianchi e sani equivale a un sorriso e aspetto maggiormente gradevoli, oltre a sentirsi bene con sé stessi e la propria immagine. Per sbiancare i denti non è necessario recarsi presso un esperto o professionista del settore, ma basta affidarsi a rimedi e soluzioni a base naturale che sicuramente hanno la stessa efficacia e aiutano ad avere un sorriso splendente e bianchissimo.

Ci sono dei prodotti e trattamenti naturali che permettono di avere denti bianchi anche a casa senza spendere cifre esorbitanti per dei trattamenti. Dal momento che, molti trattamenti chimici rischiano di rovinare lo smalto dei denti e non fanno bene alla salute, sono vari i rimedi naturali da usare e che ognuno ha a casa per prendersi cura del cavo orale e avere una bocca che sia pulita, ma anche sana.

Il bicarbonato di sodio e il sale da cucina sono due ingredienti che, a contatto con la bocca, forniscono un aiuto valido per sbiancare i denti. Per farlo, basta semplicemente bagnare lo spazzolino creando una pasta con questi due alimenti e sfregarlo, senza essere troppo aggressivi, sui denti. Un trattamento da fare almeno una volta a settimana.

Un altro rimedio valido per lo sbiancamento dentale da fare a casa consiste nel consumo di alcuni alimenti, quali fragole, mele, ma anche sedano e carote che aiutano a rendere il sorriso bianchissimo. Inoltre, strofinando i denti con le fragole ogni giorno, si riesce a rimuovere la maggior parte delle macchie.

Come sbiancare i denti: consigli

Insieme ai rimedi naturali che sono stati menzionati poc’anzi, ci sono una serie di suggerimenti e consigli validi per sbiancare i denti che dipendono molto dall’igiene dentale. Una buona igiene del cavo orale è fondamentale, non solo per avere denti più bianchi, ma anche per prevenire la carie e il tartaro che sono nemici.

Per questa ragione, lavare i denti alla fine di ogni pasto è importantissimo. Bisogna pulirli ogni volta che si è mangiato, non solo con il dentifricio e lo spazzolino, ma anche con l’uso del filo interdentale, uno strumento sempre più evoluto e molto usato nella pulizia del cavo orale.

L’acqua fa benissimo alla luminosità dei denti, per cui alla fine di ogni pasto, è buona norma sciacquare via il cibo che è rimasto nei denti. Lo spazzolino elettrico è uno strumento che non deve mai mancare e, in base ad alcuni studi, sembra che sia in grado di rimuovere più del 98% della placca. Lo spazzolino va usato in modo tranquillo dall’alto verso il basso e senza esagerare troppo.

Insieme al dentifricio e al filo interdentale, anche l’uso del collutorio è particolarmente consigliato in quanto aiuta a eliminare e ridurre le macchie e l’ingiallimento dentale. La scorza di limone ha un alto potere sbiancante ed è un prezioso alleato per i denti ingialliti.



Come sbiancare i denti a casa

Insieme ai consigli e ai prodotti a base naturale per sbiancare i denti, sono diverse le soluzioni che si trovano in commercio, ma la migliore, al momento, raccomandata anche da esperti e consumatori, è White Pro. Si tratta di una polvere sbiancante made in Italy della linea Natural Fit che aiuta a eliminare le macchie e i denti che sono ingialliti per via del fumo o del consumo di caffè.

Per chi ha provato qualsiasi genere di prodotto, ma senza ottenere risultati concreti, sicuramente White Pro è la soluzione efficace. Si tratta, infatti, di una formula considerata rivoluzionaria a base di carbone bio attivo che permette di riguadagnare fino a 14 toni di bianco.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto che è stato testato in laboratorio e che differisce anche da altri prodotti, in quanto è economico. Considerato l’alternativa a tantissimi altri trattamenti costosi e dannosi che si trovano in commercio. Oltre al carbone bio attivo, si basa su una serie di componenti a base naturale, quali allantoina, calcio che rafforza i denti e il mentolo a base di menta piperita per un alito più sano e fresco.

Consigliato da tantissimi esperti del settore dal momento che il carbone bio attivo non danneggia lo smalto, sbianca i denti in modo sano e naturale. Attacca qualsiasi macchia, anche quelle che risultano essere le più difficili da eliminare. Un prodotto che è molto facile da usare, per cui è possibile applicarlo anche a casa, senza l’ausilio di personale esperto.

Molto facile d’applicare in quanto basta immergere lo spazzolino nella polvere, passarlo sui denti, senza esagerare, per poi risciacquare. Si consiglia il trattamento almeno una volta al giorno.

Chi fosse interessato a White Pro, dal momento che è originale ed esclusivo, non si trova nei siti di e-commerce o negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale dove bisogna collegarsi, compilare il form con i propri dati personali e inviare l’ordine. Il prodotto è in vendita al costo promozionale di 39 € anziché 78 con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna del prodotto.