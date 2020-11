Un sorriso smagliante e brillante è un ottimo biglietto da visita per attirare l’attenzione degli altri. Per averlo, risulta fondamentale lavarsi i denti correttamente. Vediamo come fare con alcune semplici regole e il miglior sbiancante naturale.

Lavarsi i denti correttamente

Una buona e corretta igiene orale è fondamentale per avere un sorriso smagliante, ma anche per evitare e prevenire alcuni problemi dell’arco dentale, quali la carie. Per lavarsi i denti in maniera corretta, è necessario munirsi di alcuni strumenti del mestiere che sono indispensabili in questa pratica: lo spazzolino, il filo interdentale, il dentifricio e anche lo scovolino che aiuta a raggiungere gli spazi tra le gengive e le zone tra un dente e l’altro.

Prima di tutto, è importante scegliere lo spazzolino giusto che deve essere ergonomico e con la giusta impugnatura in modo da facilitare la pulizia dei denti. Optate per uno spazzolino dalle setole morbide in quanto evita di danneggiare le gengive se spazzolate troppo. Per chi ha l’apparecchio, l’ideale è optare per uno spazzolino ortodontico che è adatto per lavarsi i denti correttamente seguendo tutte le regole.

L’uso del filo interdentale e dello scovolino sono importanti in quanto combattono e contrastano la formazione di placca che tende ad accumularsi tra un dente e l’altro.

È importante, insegnare al bambino, sin dalla più tenera età, quanto sia importante lavarsi i denti nel modo giusto poiché in questo modo riuscirà ad avere una igiene orale e una bocca sana, anche da adulto.

Bisogna lavarsi i denti, secondo il parere degli esperti, tutte le volte dopo aver mangiato proprio per evitare che la carie si accumuli rovinando così l’arco dentale. In questo modo siete sicuri di avere una corretta igiene orale e un alito fresco in ogni momento.

Lavarsi i denti: consigli

Una dentatura bianca e ben curata è indice di una buona e corretta igiene orale, oltre al fatto che evita di andare incontro alla carie. Per lavarsi i denti in modo corretto, è importante seguire alcune regole e consigli utili. Prima di tutto, è fondamentale detergere sempre bene lo spazzolino in quanto alcuni residui di cibo possono sempre esserci e tenetelo in modo verticale.

Si consiglia di sostituire lo spazzolino una volta ogni tre mesi perché, con il tempo, le setole tendono a rovinarsi e non garantire la loro efficacia nel modo migliore possibile.

Usate il filo interdentale almeno due volte al giorno in quanto previene la formazione della carie e del tartaro. Per lavarsi i denti in modo corretto, bisogna mettere una piccola quantità di dentifricio sullo spazzolino, per cominciare.

Bisogna lavarsi i denti spazzolando dal rosa al bianco, ovvero dalle gengive al dente. In questa maniera, è possibile avere una ottima pulizia della bocca. Una tecnica e movimento che bisogna fare per almeno 15 secondi, soprattutto negli spazi tra un denti e l’altro in quanto tendono a depositarsi i vari residui di cibo.

Spazzolate anche la lingua usando degli appositi strumenti oppure le setole dello spazzolino. Sciacquate per almeno 30 secondi con l’acqua e, per una pulizia dei denti maggiormente completa, fondamentale è l’uso del collutorio. Si raccomanda di lavarsi i denti sempre, ma soprattutto la mattina dopo la colazione e la sera prima di andare a letto.



Il miglior sbiancamento dentale

Per un sorriso smagliante, oltre a lavarsi i denti in modo corretto, sappiate che potete optare per alcuni prodotti utili. In commercio si trovano diversi strumenti per la pulizia dei denti, ma il migliore, in base al parere di esperti e consumatori, è Denta Pulse. Uno strumento di pulizia dentale che offre un ottimo risultato a livello professionale.

Questo sistema di sbiancamento dentale professionale è ritenuto affidabile e sicuro grazie ai benefici riscontrati dagli esperti e dai consumatori che l’hanno provato.

Un apparecchio che è facilissimo da usare a casa e che funziona in modo efficace con gli stessi risultati come foste da un professionista del settore. Si caratterizza per una impugnatura ergonomica, quindi adatta per la pulizia, la lucina a Led che permette d’individuare anche le zone più difficili da raggiungere. La testina è ottima per garantire una ottima pulizia negli spazi tra un dente e l’altro. Per chi volesse saperne di più su Denta Pulse, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Uno strumento molto piccolo, per cui potete anche portarlo in borsa e usarlo all’occorrenza. Denta Pulse è ottimo da usare anche per coloro che hanno impianti, corone, apparecchi, ecc. Molto facile da usare in quanto basta accenderlo, passare la testina sui denti senza tralasciare gli spazi interdentali. Uno strumento che emette circa 3000 vibrazioni al minuto.

Uno strumento che combatte, previene la carie, la placca e anche le classiche macchie gialle dovute all’uso e al consumo di caffè, fumo, il tartaro, aiutando ad avere denti bianchi. Un prodotto che consigliano anche gli esperti proprio per l’efficacia, ma anche gli utenti come è possibile verificare dalle recensioni sul sito ufficiale.

Dal momento che si tratta di uno strumento originale ed esclusivo, non potete trovarlo online o nei negozi fisici. Il solo modo per comprarlo è collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo all’interno con i propri dati e inviare l’ordine. Il prodotto è in offerta al costo di 59,90 € con la spedizione gratuita. Potete pagare scegliendo tra Paypal, carta di credito o anche alla consegna direttamente al corriere in contanti.