Cosa sono le macchie della pelle e come prevenire la loro insorgenza: un inestetismo molto odiato che sopraggiunge non solo con l’avanzare dell’età e che con alcuni rimedi può essere evitato.

Le macchie della pelle

Melasma, cloasma e lentigo senili sono le tipologie di macchie della pelle più comuni.

Esse si sviluppano in particolar modo sul viso, specie sulla zona del mento, del labbro superiore e delle guance. Le macchie della pelle sono un inestetismo molto odiato dalle donne, anche perché spesso sono difficili da coprire con il fondotinta o con altri cosmetici. Oltre agli svantaggi a livello estetico, molti dermatologi consigliano di tenerle sotto controllo anche se di solito non costituiscono un problema a livello di salute. Esse si formano per un accumulo di melanina dovuto a varie cause: non solo la sovrasposizione al sole ma anche fattori ormonali e uso di cosmetici e farmaci fotosensibilizzanti (come la pillola anticoncezionale o gli antibiotici).

Influisce anche la predisposizione genetica del fototipo scuro.

Il melasma è il tipo di macchia della pelle più difficile da trattare perché se all’inizio è un fenomeno reversibile se curato subito, con il passare del tempo diventa un inestetismo permanente che continua a diventare più scuro e fastidioso. Deriva soprattutto dalla sovraesposizione ai raggi solari. Il cloasma è molto simile al melasma ma dipende da fattori ormonali, in particolare dalla gravidanza e dall’uso della pillola anticoncezionale.

Le lentigo senili invece sono delle macchie della pelle isolate che compaiono soprattutto dopo una certa età e sono dovute alla disomogenea produzione di melanina. Esse appaiono nelle zone della pelle più esposte al sole, comprese mani, decollete e collo. In effetti esse sono causate dall’invecchiamento cutaneo dovuto all’esposizione ai raggi ultravioletti.

Come prevenire le macchie della pelle

Il rimedio sicuramente più utile ed efficace per prevenire l’insorgenza delle macchie della pelle è l’uso delle creme solari con un alto SPF. Esse sono da utilizzare non soltanto in estate o in spiaggia ma durante tutto l’anno. Possono essere applicate la mattina prima di uscire di casa oppure si possono acquistare delle creme che contengono anche protezione solare per risparmiare tempo. Le macchie della pelle infatti si formano non solo per l’esposizione solare diretta (ad esempio quando ci abbronziamo sul lettino in spiaggia) ma anche lungo l’arco di tutta la vita a causa dei raggi UVA. Non dimenticare poi di applicare una crema idratante per riequilibrare il pH della pelle.

Evitare poi di effettuare trattamenti fotosensibilizzanti come la ceretta poco prima di esporsi al sole diretto è un’ulteriore accortezza per evitare l’insorgenza delle macchie della pelle. Anche alcuni cosmetici a base di acidi esfolianti e retinolo non devono essere utilizzati prima dell’esposizione al sole.

Per curarle inoltre ci sono vari metodi più o meno efficaci: dal laser, che riesce ad eliminarle quasi del tutto con varie sessioni, ai trattamenti peeling esfolianti che stimolano il rinnovamento della pelle. Esistono inoltre anche delle lozioni e creme schiarenti e depigmentanti: in questo caso i loro benefici si vedranno solamente a lungo termine e dopo molte applicazioni.