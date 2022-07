Sorridere fa bene al cuore e alla salute. Quante volte sentiamo dire questa frase? Ebbene si, è vero. Secondo uno studio americano sorridere o ridere porta a diversi benefici. Si tratta di un semplice esercizio muscolare che mette in moto il nostro sistema immunitario, rilassa l’organismo, riduce ansia, preoccupazione e aiuta a relazionarsi meglio con le altre persone.

I sorrisi spontanei riescono a far stringere relazioni sincere mentre quelli di circostanza creano distacco. Ecco perché è fondamentale prendersi cura del proprio sorriso. Ma come?

Sorridere fa bene alla salute: come nasce un sorriso?

Il sorriso è una reazione spontanea che va a stimolare alcune zone del nostro cervello direttamente collegate con i muscoli facciali. Questa stimolazione provoca un rilascio di endorfine, i famosi ormoni della felicità che hanno una forte carica analgesica ed eccitante.

Su questo si basa per esempio la clownterapia che viene proposta negli ospedali. Le persone che sorridono hanno il viso disteso e rilassato e questo esprime una situazione di benessere e di apertura verso l’altro. Infatti è un potente mezzo di comunicazione e attira l’attenzione di molte persone. Solitamente non ci si avvicina a chi ha il broncio, non è così?

Come prendersi cura del proprio sorriso

Esistono diverse vie e strumenti per migliorarlo e curarlo. Dal punto di vista salutare è importante avere un sorriso sano. Infatti non basta che sia esteticamente bello perché una dentatura sbagliata può causare dolori fisici e problemi di postura. Queste imperfezioni vengono corrette indossando il temutissimo apparecchio a stelline che ormai è stato sostituito dai magici allineatori trasparenti. Un’abitudine molto importante è quella di mantenere un’ottima igiene orale quotidiana: lavarsi i denti dopo ogni pasto, utilizzare il filo interdentale e il collutorio. La dieta rientra nella cura del sorriso infatti quello che mangiamo determina l’acidità della nostra saliva che è rilevante per il mantenimento dello smalto. La prevenzione è fondamentale: controlli periodici e fin dalla giovane età possono anticipare inestetismi e problematiche ai denti.