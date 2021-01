Come migliorare la circolazione e ridurre gli inestetismi delle gambe

Alcune problematiche delle gambe, prima fra tutte la cellulite, non riguardano soltanto il mero aspetto estetico. Una condizione del genere, infatti, può essere anche legata alla salute: nello specifico, a un rallentamento della microcircolazione a livello locale.

Perché si va incontro a disturbi di questo tipo? Le cause sono varie, e sono connesse tanto alla genetica quanto alle abitudini e allo stile di vita. La pelle a buccia d’arancia si accentua con il passare del tempo, in seguito all’assunzione di qualche farmaco, per squilibri ormonali, per una scarsa idratazione e un’alimentazione scorretta e così via.

Sei in cerca, dunque, di una soluzione per migliorare la circolazione? Di seguito te ne forniremo diverse, a partire dall’impiego di capi funzionali come i leggings cosmetici. Di solito gli inestetismi delle gambe non hanno mai origine da un unico fattore, ed è importante intervenire quanto prima contro il ristagno dei liquidi.

L’ideale è contattare il medico di fiducia per chiedere consiglio, ma nel frattempo puoi adottare una serie di accorgimenti utili! Continua a leggere per saperne di più: quali sono gli stratagemmi più validi per favorire il flusso sanguigno in zone come le cosce e i polpacci, e per eliminare le tossine, il gonfiore e le imperfezioni cutanee?

I leggings drenanti

Un primo rimedio che ti suggeriamo, e a cui abbiamo accennato poco prima, consiste nell’adoperare gli shaping leggings con effetto modellante.

Di cosa si tratta, esattamente? Stiamo parlando di veri e propri leggings snellenti, nostri preziosi alleati nella lotta alla cellulite. Tali articoli sono realizzati con materiali di prima qualità, appositamente studiati per contrastare la ritenzione idrica.

I migliori prodotti che si inseriscono in questa categoria, come quelli di BeGood, nascono da tecnologie all’avanguardia per provvedere al benessere delle gambe di chi li indossa. I tessuti comprendono numerose sostanze efficaci per facilitare il microcircolo, come la caffeina, la vitamina A, la vitamina E, l’aloe vera, lo zinco, il silicio e il magnesio.

I leggings in oggetto sono in grado di incrementare l’elasticità della cute, rendendola più resistente e morbida. Svolgono un’azione idratante, proteggono il derma dai radicali liberi e dai segni dell’invecchiamento, limitano la presenza di impurità. Insomma, i loro benefici si estendono a molti ambiti.

Le donne che usano i leggings drenanti hanno notato una sensibile riduzione del giro vita, della circonferenza dei fianchi e di quella delle cosce. Al di là dei vantaggi estetici, comunque, hanno sperimentato un miglioramento della circolazione e l’opportunità di godere di arti inferiori più leggeri, agili e scattanti.

Tali capi sono progettati per massaggiare la pelle e per stimolare l’espulsione dei liquidi in eccesso. Sono stati attestati dei risultati già dopo i primi 10 giorni!

La giusta alimentazione

Oltre all’utilizzo dei leggings per la cellulite, ti proponiamo qualche altra raccomandazione contro gli inestetismi delle gambe.

Innanzitutto, è essenziale mangiare in maniera equilibrata e mettere da parte tutti quei cibi che sono complici della ritenzione idrica. Ad esempio è preferibile non consumare fritti, insaccati, salumi, snack confezionati e pietanze molto salate che spingono il corpo a trattenere l’acqua.

Via libera, invece, alla frutta e alla verdura. Di queste bisogna assumere 4 o 5 porzioni quotidiane, divise tra pasti principali e spuntini. Vi sono dei frutti che aiutano la microcircolazione perché ricchi di polifenoli, come le fragole, le prugne, le ciliegie e il ribes.

Per la salute delle tue gambe (e, ovviamente, del resto dell’organismo) inserisci nel tuo regime alimentare il pesce, la carne bianca, i cereali integrali. Ben vengano le fonti di “grassi buoni”, come le noci e le mandorle, l’olio extravergine d’oliva e il cioccolato fondente.

Un’idratazione corretta

Per favorire il drenaggio e la circolazione è fondamentale bere molta acqua. Come confermano tutti gli esperti, la quantità deve corrispondere ad almeno 2 litri al giorno: all’incirca 10 bicchieri pieni, da alternare eventualmente a un paio di tazze di tè verde o di tisane detox.

Gli infusi che possono contribuire a migliorare il microcircolo sono a base di vite rossa, tiglio, betulla e mirtillo nero. Chiaramente, essi vanno comunque associati a uno stile di vita sano.

Stop ad alcool e fumo!

Gli arti inferiori risentono tantissimo di abitudini come il fumo e l’alcool. Queste fanno male in generale, e non fanno altro che peggiorare inestetismi come la cellulite.

Sia il fumo sia l’alcool provocano l’invecchiamento della cute e la predispongono a una serie di problematiche. Una ragione in più per smettere!

Altri consigli per riattivare la circolazione

Per facilitare la circolazione sanguigna nelle gambe è indispensabile indossare abiti comodi. Oltre ai suddetti leggings modellanti, sono suggeriti i pantaloni larghi e confortevoli e le scarpe senza tacco.

Cerca di fare spesso almeno un po’ di movimento, anche una semplice camminata; usa le scale e non l’ascensore, ed evita gli ambienti in cui fa troppo caldo. Le temperature elevate dilatano i vasi e causano a loro volta un rallentamento della microcircolazione.