Eliminare le rughe sulla fronte si può seguendo dei fondamentali consigli.

Come eliminare le rughe sulla fronte

Le rughe sulla fronte sono quelle che appaiono per prime sul viso durante l’invecchiamento. Si sviluppano già dai trent’anni, essendo questa una zona del viso sottoposta a vari movimenti muscolari, anche quando sorridiamo ad esempio.

Le rughe sulla fronte sono dette infatti anche ‘d’espressione’. Esse si creano inoltre per la diminuzione del collagene, un fenomeno che avviene con l’avanzare dell’età e che riduce l’elasticità della pelle.

Per eliminarle definitivamente bisognerebbe sottoporsi a delle sedute di laser, lifting o iniezioni di botox. Soluzioni costose che si possono sostituire introducendo dei prodotti adatti nella beauty routine quotidiana e seguendo alcuni consigli.

Stile di vita sano

È provato che il fumo e l’alimentazione sbagliata aumentano l’insorgenza delle rughe. Smettere di fumare o ridurre il quantitativo di sigarette ma anche dedicarsi ad una dieta più salutare, introducendo maggiori quantità di vitamine antiossidanti, può prevenire molto le rughe sulla fronte.

Prodotti antiage

Per diminuire le rughe sulla fronte e soprattutto per prevenirle è utile iniziare ad utilizzare dei prodotti antiage già dai 25 anni d’età. È consigliabile scegliere sieri e creme che contengano acido ialuronico e vitamina C, sostanze che permettono alla pelle di diventare più elastica stimolando la produzione di collagene.

Inoltre, il retinolo è un alleato importante per inibire la produzione di radicali liberi che ostacolano il collagene. Anche le creme rassodanti possono essere utili per tutto il corpo, il mento e il collo.

Ginnastica facciale e massaggi

La ginnastica facciale è molto utile per prevenire le rughe sulla fronte, dando tonicità alla pelle e distendendola. Un esercizio semplice si può fare allo specchio: basta trattenere con le mani la zona alta della fronte e cercare di corrugare le sopracciglia a più ripetizioni.

Anche i massaggi sulla fronte possono essere molto utili per prevenire l’inestetismo. Si possono utilizzare i vari massaggiatori viso presenti in commercio come i rulli di giada, che si possono adoperare quotidianamente nella beauty routine, e che stimolano la circolazione sanguigna del viso.