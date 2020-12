Avete già comprato l’albero oppure avete optato per uno sostenibile? Vi mancano però le decorazioni: quali preferite, classiche, fai da te oppure ancora più particolari? Ecco qui di seguito i consigli e le idee su come decorare l’albero di Natale 2020.

Come decorare l’albero di Natale 2020

Siete stanchi delle solite palline tradizionali di colore rosso e oro? Volete dare un tocco più chic al vostro albero oppure siete al passo con i tempi e volete realizzare decorazioni più green ed eco-friendly? E ancora, siete abili creativi e volete puntare su addobbi fai da te? Insomma, qualunque sia la vostra scelta, sappiate che c’è un mondo sugli addobbi natalizi.

Partendo dalle tendenze di quest’anno, ce ne sono per tutti i gusti: dalle più “rustiche” che puntano sull’utilizzo del legno a quelle più simpatiche che prediligono i pupazzi in stoffa. Per passare poi a stili più raffinati e chic come le ghirlande di luci o ad alberi minimal addobbati con le sole lucine a luce led bianca calda.

Nonostante siano decorazioni molto diverse tra di loro, hanno in comune il fatto che puntano tutte sul riciclo, sul riutilizzo di oggetti e materiali naturali, sulla riduzione dei consumi di plastica.

Certo, le palline tradizionali che troviamo al supermercato anche in confezioni risparmio e che hanno segnato la nostra infanzia sono prevalentemente costituite da plastica. Ma oggigiorno troviamo diverse alternative, anche più ecologiche, come le palline confezionate con carta riciclata, vetro, ecc. Vediamo qui di seguito i consigli e le idee più trendy per addobbare l’albero di Natale:

Pupazzi di stoffa

Come abbiamo detto, i pupazzi di stoffa sono una tra le tendenze per il Natale 2020, indicati soprattutto per chi ama le decorazioni più simpatiche e vuole attribuire un carattere più colorato al proprio albero.

Ci si può divertire a crearli a casa oppure comprarli già fatti, da appendere ai rami o da aggiungere come segnaposti alla tavola.

Decorazioni in legno

Se invece amate uno stile più rustico e volete ricreare un albero vintage, le decorazioni in legno sono quello che fa per voi.

Colorate, romantiche e super divertenti anche da ricreare a casa, ad esempio con diverse tipologie di pallet.

Lucine e ancora lucine

Non avete voglia di perdere tempo ad appendere palline sopra palline? La soluzione per un albero minimal chic sono le catene di lucine a luce bianca calda. Anche se apparentemente potrebbero sembrare riduttive, renderanno il vostro albero ancora più ricercato e raffinato. Potete optare per quelle a led oppure per quelle più tradizionali, addobbare l’albero o anche un angolo di casa.

Palline fai da te

Amate creare voi tutto, persino le palline dell’albero di Natale? Sono tante le soluzioni a vostra disposizione: potete giocare con i materiali naturali o di riciclo. Poi potete utilizzare la carta di giornale, la frutta secca, le zollette di zucchero o i tappi di sughero. E ancora, realizzare palline apribili e metterci dentro caramelle, nastri colorati o simpatiche sorprese. Munitevi di colla a caldo e via!

Addobbi di riciclo

Infine, tra le diverse decorazioni di riciclo ed ecologiche, l’albero di pagine di libri vecchi è l’idea più originale che potete realizzare. Perfetta per chi ama leggere e ha una casa dallo stile vintage e dai toni vissuti e artistici. Se le pagine non hanno ancora del tutto quella forma antica, potete “rovinarle” un po’ agli angoli usando un accendino.