Scopri come abbinare capi essenziali per un look trendy e pratico.

Il maglione a polo: il protagonista dell’inverno

Il maglione a polo si conferma uno dei capi must-have per la stagione autunno-inverno 2024-2025. Questo modello, presentato da grandi maison come Gucci e Stella McCartney, si distingue per il suo design innovativo e le nuance accattivanti. In particolare, il maglione indossato da Kendall Jenner, in un rosso cangiante, è un esempio perfetto di come un capo possa essere sia elegante che pratico. La mezza cerniera al posto dei classici bottoni aggiunge un tocco moderno, rendendolo ideale per un look casual ma ricercato.

Jeans dritti: il taglio perfetto per ogni occasione

I jeans dal taglio dritto sono tornati prepotentemente di moda, sostituendo i classici modelli neri. Questo tipo di jeans, abbinato al maglione a polo, crea un outfit che è al contempo semplice e sofisticato. Le passerelle di brand come Miu Miu e Loewe hanno mostrato come questo lavaggio dark blu possa elevare anche il look più basic. La chiave è scegliere un paio di jeans che calzino bene e che si adattino alla silhouette, per un effetto snellente e chic.

Accessori: il tocco finale per un look impeccabile

Non si può parlare di outfit senza menzionare gli accessori. Per completare il look di Kendall, i mocassini in pelle nera sono un must. Questo tipo di calzature, dal design classico ed essenziale, si abbina perfettamente ai jeans e al maglione, conferendo un’aria di eleganza senza sforzo. Inoltre, il calzino bianco che spunta dall’orlo del pantalone è una delle tendenze più cool del 2025, aggiungendo un tocco di freschezza al look. Infine, la borsa Nuance Hobo in pelle nera, con le sue cuciture a mano, rappresenta il lusso discreto che ogni outfit richiede.