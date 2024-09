Come conservare un ambiente sano secondo il Feng Shui

L’uso dell’intuizione, della consapevolezza e del lavoro sensoriale sono alcune delle premesse del Feng Shui. Dalla ricerca dell’equilibrio e dell’ambientazione energetica, alla pulizia mistica, il Feng Shui è una tecnica cinese utilizzata da migliaia di anni.

I colori, i suoni, la posizione dei mobili e delle piante sono tutti studiati e analizzati per migliorare l'energia vitale del luogo mediante l'uso di diverse tecniche.

Con obiettivi abbastanza ampi e di grande portata, la pratica del Feng Shui può esercitare un interessante effetto sulla vita quotidiana.

Cos’è il Feng Shui?

Le parole Feng e Shui sono di origine cinese e si riferiscono rispettivamente al “vento” e all'”acqua”, due parole che rimandano a un unico significato: la fluidità. Secondo questa filosofia cinese, apportando modifiche all’ambiente in cui si vive, si modificano anche le sensazioni e persino il destino. I cinque elementi cinesi: fuoco, terra, metallo, acqua e legno vengono utilizzati per bilanciare e muovere il flusso energetico dello spazio.

La costruzione di ambienti salutari e positivi è l’obiettivo principale del Feng Shui, poiché, secondo la storia, gli antichi cinesi credevano che, avendo un ambiente adatto, si avrebbe anche una vita prospera e completa.

Prendersi cura dell'ambiente, sentirsi a proprio agio e attirare cose positive è importante anche per la qualità della vita, per alleviare lo stress e la routine dei ritmi di vita odierni. Anche le relazioni e la convivenza migliorano grazie a queste tecniche, poiché invitano alla vicinanza, alla tranquillità e all'intimità.

E come si inizia a costruire una casa energeticamente sana?

Nel Feng Shui, la mappa Bagua è solo uno strumento fondamentale. L’ottagono, come suggerisce la premessa, rappresenta nove aree che devono essere prese in considerazione e può essere interpretato come una sorta di bussola per raggiungere l’equilibrio e l’allineamento energetico che la millenaria filosofia cinese suggerisce.

La famiglia, la prosperità, il successo, le relazioni, la creatività, gli amici, il lavoro, la spiritualità e la salute sono i nove orientamenti. Ognuno di essi regola un settore diverso della vita.

Inoltre, molti altri elementi come ad esempio: pietre, fontane d’acqua, piante, sono utilizzati nella ricerca di un ambiente più puro e connesso con la natura. È, letteralmente, portare la natura all’interno.

Tuttavia, anche se le tecniche appropriate per raggiungere l’equilibrio energetico in casa sono molto conosciute, si parla poco di ciò che non bisogna fare se l’obiettivo è mantenere un ambiente energetico adeguato. Alcuni punti importanti da tenere in considerazione:

1- Niente sotto il letto

Conosci quella abitudine di mettere le scarpe e le cose che non si usano spesso sotto il letto? Questo viene considerato un errore nel Feng Shui. Gli orientali credono che l’energia della terra venga estratta attraverso un contatto stretto con essa, motivo per cui i letti orientali sono così vicini al suolo. Pertanto, mettere oggetti sotto il letto ostacola questo flusso di energia, quindi non è raccomandato.

2- Prendere in considerazione le immagini o i messaggi negativi all’interno della casa

Questo può sembrare ovvio, ma non lo è sempre. Secondo il Feng Shui, l’analisi delle immagini o delle frasi negative che possono essere mantenute all’interno della casa non è direttamente correlata all’immagine che si vede o alle parole scritte, ma alle sensazioni che tali illustrazioni o scritti possono provocare. Ad esempio, non è consigliabile avere in casa un quadro che, anche se bello, trasmetta una sensazione di nostalgia o incertezza. Invece, conviene utilizzare colori allegri e messaggi positivi ed accoglienti.

3- Disordine

L’organizzazione è uno degli elementi principali per ottenere un ambiente energetico salutare secondo il Feng Shui, quindi l’accumulo di cose, il mantenimento di cose rotte e lo sporco devono essere categoricamente evitati se si desidera un flusso più fluido di energia.

Sembra logico, ma non fa mai male ricordarlo, perché non è piacevole e ha un impatto sulla salute fisica, emotiva e mentale.

4- Conservare le piante morte

Secondo l’antica filosofia cinese, le piante sono un potente armonizzatore degli ambienti e, su questa base, mantenerle morte in casa può causare esattamente l’effetto contrario. Se rimangono inerti, è probabile che si verifichi la mancanza di crescita della prosperità, della gioia e della buona energia. È di fondamentale importanza mantenere l’energia in circolazione, quindi sarebbe meglio comprare e sostituire la pianta o buttarla via e donare il vaso.

Il disordine è considerato un aspetto poco favorevole nel Feng Shui perché ostacola il flusso naturale delle energie negli spazi. Che sia il risultato di un’organizzazione inadeguata dei mobili o della presenza di troppi conflitti energetici in termini di colori, elementi o accumulo. Seguendo questi consigli, sarà più facile creare l’ambiente più sano, accogliente e positivo che tanto si cerca secondo questa millenaria filosofia.

Come si può vedere in città come Roma, Firenze o Venezia, l’uso del Feng Shui è molto popolare in Italia, dove la ricerca di equilibrio e armonia è sempre stata una parte importante della cultura.